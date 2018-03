Tirado cree que Page "se anda por las ramas" al hablar de prisión permanente revisable

Miércoles, 14 marzo 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

En una entrevista en la Cadena Cope, así ha contestado después de que García-Page sugiriera sobre este asunto que hay que llevar las condenas "al máximo" que permita la Constitución.

"Estamos hablando de delitos gravísimos, y los ciudadanos piden ahora sentido común y están a favor de esta prisión permanente revisable. No entendemos por qué el PSOE está en contra. Le pedimos a Page que mire a la sociedad y no a Podemos. Los diputados del PSOE votarán mañana la derogació y es una irresponsabilidad, y la hacen porque Page ha dado la orden", ha considerado, añadiendo que el líder autonómico "no quiere que la gente sepa que está en contra de la prisión permanente revisable".