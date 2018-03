La Junta defiende la transparencia de Puy du Fou y teme que algunos partidos lo usen en las elecciones

Miércoles, 14 marzo 2018

proyectos

Toledo | ELDIAdigital

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha defendido este miércoles la "transparencia" del proyecto de Puy du Fou, no solo para la capital sino para toda la provincia, y ha pedido no "generar un nuevo frente donde no lo hay".