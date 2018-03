Jesús Arenas presenta en el Gran Teatro 'Jazztoy Aquí Sinfónico'

Miércoles, 14 marzo 2018

villarrobledo

Albacete | ELDIAdigital.es

Tanto Jesús Arenas como Juan Pedro Calero han presentado en la mañana de este miércoles este espectáculo, junto al alcalde de la ciudad, Alberto González y la concejala de Cultura, Trinidad Moyano.



'Jazztoy aquí sinfónico' es un monólogo con música en directo en el que Arenas acerca el mundo del jazz a través de divertidas disertaciones, comparaciones y explicaciones adaptadas a la realidad actual y amenizado con interpretaciones como clarinete solista.



El repertorio del sábado contará con obras como '¡Oye cómo va!' (Tito Puente, con instrumentalización de Txeda Jareño), 'What a wonderful world' (letra y música de Weiss y Thiele, instr. de Txeda Jareño), 'New York, New York' (John Kander, instr. Txeda Jareño), 'M de madre' (arreglos de José David Jareño), 'La cumparsista' (arreglos de Txeda Jareño), 'In the mood' (Glenn Miller, arreglo Paul Lavander, instr. Txeda Jareño) y 'My way' (arreglo José David Jareño).



Jesús Arenas es clarinetista y ha sido integrante de ensembles, big bands y orquestas. A esta faceta de músico le suma la de humorista y actor. A nivel profesional divide sus tareas entre profesor de clarinete y monologuista y finalmente ha sumado esos dos aspectos en varios espectáculos como el que se podrá ver hoy en el Gran Teatro de Villarrobledo.