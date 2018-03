Pensionistas de Ciudad Real creen un "engaño" las propuestas de Rajoy

Miércoles, 14 marzo 2018

Ciudad Real | El Dia

Constituida esta misma semana con medio centenar de pensionistas y jubilados, la Coordinadora se ha presentado este miércoles en Ciudad Real para hacer un llamamiento a la participación de todos los ciudadrealeños, "no sólo pensionistas sino también gente joven, parados y trabajadores" a sumarse a la manifestación que el sábado saldrá del parque de Gasset a las 12.00 horas y concluirá en la Subdelegación del Gobierno.

"No creo que la intervención de Rajoy condicionando la subida de las pensiones a los presupuestos confunda a los pensionistas, ya que eso no es más que echarle la culpa de lo que no se haga a los partidos que no le aprueben los presupuestos", ha señalado Augusto Serrano, uno de los integrantes de la coordinadora.

NO A LAS LIMOSNAS

Asimismo, y respecto al anuncio de que, si se aprueban los Presupuestos Generales de 2018, habrá subida de las pensiones mínimas y de viudedad y una concentración de las ayudas en el IRPF para las familias y los pensionistas, Serrano ha insistido en que "no queremos una limosna sino que las pensiones, recogidas en el artículo 50 de la Constitución, estén vinculadas al IPC".

En este sentido, ha agregado que si el Gobierno de España dejara de bonificar los planes de pensiones privados --a través de desgravaciones fiscales en el IRPF-- "se ahorrarían más de 2.000 millones de euros al año que se podrían usar para garantizar la subida mínima de las pensiones y no un 0,25% que es una mierda".

Para Serrano, además, esta subida es también un "insulto" a la inteligencia de los ciudadanos ya que "realmente nos las están recordando puesto que la subida del IPC será entre 1 y 1,5 puntos, de forma que perdemos alrededor de un punto".

BRECHA SALARIAL DE LAS PENSIONISTAS

Una situación que, ha dicho, empeora en el caso de las mujeres ya que la brecha salarial que existe en la etapa laboral se perpetúa en las pensiones al cotizar menos que los hombres, "de forma que sus pensiones son, de media, de 350 euros menos que las de los hombres".

En la manifestación del sábado plantearán, al igual que la Coordinadora Estatal, pensiones mínimas que permitan a la gente una vida digna; la aplicación de la Ley de Dependencia; revisión del pago de medicamentos; y que la edad y condiciones de jubilación vuelvan a ser las mismas de antes de las dos reformas del sistema de pensiones - 2011 el PSOE y 2013 el PP- "porque han ido en detrimento de todas las personas jubiladas y de las que aspiran a jubilarse".

En este sentido, solicitan que se vuelva a la jubilación a los 65 años y que pueda haber otras anticipadas dependiendo de los años cotizados para, al mismo, tiempo, permitir la incorporación de los jóvenes al mercado laboral "que es lo que hace falta".