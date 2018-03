El PP se presenta como la "garantía" de las pensiones en el país

Miércoles, 14 marzo 2018

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha hecho estas manifestaciones en rueda de prensa después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya anunciado este miércoles que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad y concentrará las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias.

Guarinos ha recordado que con el Gobierno de Rajoy se han creado más de dos millones de empleos, alegando que "sólo el empleo es capaz de garantizar las pensiones actuales y futuras", por lo que ha pedido a los socialistas que "dejen de utilizar a los pensionistas". "Con gobiernos del PP siempre, siempre, han subido las pensiones", ha reiterado.

La presidenta del Grupo Popular ha apuntado que en el año 2011 "por cada pensionista que se incorporaba al sistema se iban tres cotizantes de la Seguridad Social", mientras que en la actualidad "hay seis empleos que se crean y cotizan para las pensiones actuales y, sobre todo, las futuras" por cada persona que se integra en el sistema de pensiones.

Asimismo, ha recordado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, votó en 2010 "a favor de la congelación de las pensiones", por lo que ha insistido en que "la única vez en la historia que se han puesto en peligro las pensiones ha sido gobernando el PSOE".

En lo que respecta a las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT para este sábado, 17 de marzo, en protesta por la subida de las pensiones para 2018, Guarinos ha afirmado que respeta "todo tipo de manifestaciones y expresiones" pero ha recalcado que "la realidad es la realidad" y que "con las pensiones no se puede hacer demagogia".

TIEMPOS MÁXIMOS DE ESPERA EN SANIDAD



Por otra parte, la 'popular' ha vuelto a criticar al Gobierno regional por no apoyar su iniciativa legislativa sobre tiempos máximos de espera en la sanidad castellano-manchega, argumentando que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page no tiene "interés ni capacidad" para solucionar "todos los problemas que está ocasionando en materia de sanidad".

En este sentido, ha recordado que el programa electoral del PSOE en la Comunidad Autónoma indicaba que "se garantizaría por ley los tiempos máximos de espera" para que los ciudadanos fueran atendidos. "Han transcurrido tres años y no sólo no se ha presentado la iniciativa sino que, además, se permite el lujo de decir que no a una iniciativa que presenta el Grupo Popular en las Cortes", ha reprochado.