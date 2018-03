CCOO no quiere dejar para el final las cláusulas de igualdad en la negociación colectiva

Miércoles, 14 marzo 2018

CCOO de Castilla-La Mancha insta a las patronales a que atiendan las aportaciones realizadas por la representación sindical en las mesas negociadoras para avanzar en igualdad entre mujeres y hombres. "Es hora de no dejar para el final las cláusulas y debates que se generen en materia de género e igualdad, en todo lo referente a la brecha salarial y los planes de igualdad", señala.

"Un arma eficaz y contundente contra la discriminación por lo que CCOO estamos pidiendo que en todos los convenios colectivos se incluya la obligatoriedad de que las empresas, con independencia del número de trabajadores y trabajadoras, tengan estos planes", afirma en nota de prensa la secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical de CCOO, Carolina Vidal.

Asimismo, señala que "hay que dejar de sobrentender las necesidades y hacer un diagnóstico claro y certero sobre la situación de las mujeres en el mundo del trabajo, apostando por medidas de acción positivas que equilibren los espacios y los tiempos, atajando el grave problema de la desigualdad".

CCOO, en cada mesa de negociación, está exponiendo a las patronales sus propuestas, analizadas y comprometidas con las condiciones laborales, subraya Vidal, quien afirma que "ha llegado el momento de avanzar en derechos, salarios y dignidad de unas relaciones laborales fuertemente maltrechas tras las últimas Reformas Laborales, es el momento de buscar la estabilidad en el empleo".

"En la negociación colectiva de los diferentes convenios, CCOO pretendemos el consenso, intentando atraer una postura positiva de la patronal que se comprometa con la sociedad", ha indicado.

En este sentido, la secretaria regional de Acción Sindical asevera que "la contención salarial no ayudará en la salida de la crisis, no seremos más competitivos" y advierte a las patronales de que "no podemos ser competitivos en la búsqueda de bajos salarios y condiciones de trabajo precarias, sí en ingenio, innovación y compromiso social".

"CCOO venimos una y otra vez haciendo hincapié en la necesidad de subir los salarios y las pensiones, porque entendemos que es una necesidad para los trabajadores y trabajadoras y para las personas pensionistas de nuestra región, para poder afrontar la subida de los precios en las necesidades más básicas, para poder recuperar lo perdido en los últimos años", argumenta.

"En el debate abierto hace tiempo sobre cómo saldremos de la catarsis provocada por los años de depresión económica, CCOO tiene propuestas y alternativas al modelo que pretenden imponernos" afirma Vidal, que añade que "desde luego no pasan por contener los derechos de las relaciones laborales, sino todo lo contrario".