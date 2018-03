La iniestense Andrea Peñaranda, convocada por la selección autonómica de fútbol alevín

Miércoles, 14 marzo 2018

campeonato de España

Cuenca | ELDIAdigital.es

Peñaranda lleva dos años jugando con la selección de Cuenca, donde fue ojeada por la seleccionadora de CLM, Beatriz Sánchez: “cuando me convocaron para entrenar con la autonómica no me lo creía. No me lo esperaba porque hay muchas chicas muy buenas”, afirma. La iniestense, que juega de lateral izquierdo, asegura que el nivel de exigencia en los entrenamientos es elevado: “machamos mucho cada ejercicio” y añade que se entrega al 100% en cada entrenamiento: “estoy ilusionada por poder disputar el Campeonato, nuestra selección está fuerte, pero sabemos que será complicado porque el nivel está muy alto”.

Este viernes comenzará el campeonato donde la selección de CLM se encuentra en el grupo junto a Andalucía, Castilla y León y Galicia; y el domingo será la final. Para ello, la de Iniesta viaja este jueves hasta Murcia para concentrarse con su selección.

Andrea Peñaranda juega al fútbol desde que tenía tres años, la afición le venía de su padre y su hermano. Pronto comenzó a jugar a fútbol sala femenino y, con el equipo masculino, a fútbol 8. El año que viene jugará en fútbol 11, también con el equipo masculino ya que no hay grupo femenino en Iniesta. Gracias a su buen hacer, fue ojeada para la selección provincial y, de ahí, ha pasado a la autonómica. En Iniesta, sólo una chica antes que ella consiguió llegar tan alto, Alejandra Díaz.

Andrea Peñaranda tiene mucha afición por el deporte y, a parte del fútbol, también práctica bicicleta o pádel, entre otros.