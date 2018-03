El Sescam dice "ahora no ser oportunas" obras en Urgencias

Jueves, 15 marzo 2018

El director general de Asistencia Sanitaria del Sescam, José Antonio Ballesteros, ha manifestado que las obras pendientes en las urgencias de Toledo no se realizan ahora debido a que no es "el momento oportuno", explicando que en estos momentos los casos de gripe en el área sanitaria se elevan por encima de los 52 por cada 100.000 --82 en concreto--, por lo que superan el umbral epidemiológico. "No parece lógico que hagamos una obra que no sea urgente", ha dicho.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Ballesteros ha asegurado que la obra está, en todo caso, "presupuestada, licitada y pendiente".

"Pero no parece lógico que hagamos una obra que no sea urgente. Por lo tanto no ha llegado el momento asistencial de acometer esa obra", ha zanjado.