PENSIONES DE LA DISCORDIA (Rafa Montilla)

El día D para las pensiones llegó y pasó. El arco parlamentario ha demostrado, una vez más, que les preocupa muy poco la situación de los pensionistas, más allá de la captación de votos. Tras una sesión deprimente y lamentable en el Parlamento, las ilusorias expectativas creadas por PODEMOS y PSOE se han quedado en humo de borrajas. Y ¿qué hacer cuando Ningún partido político concreta soluciones?



Según establece La Constitución Española, los poderes públicos están obligados a mantener un régimen de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales “suficientes” ante situaciones de necesidad. Por este motivo, cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecen la cuantía mínima de las pensiones públicas. Para ello, el gobierno de turno negocia las cuantías con los sindicatos y patronal, atendiendo al Pacto de Toledo, siendo aprobadas por el Congreso.



Resulta difícil conocer qué calmará a los enfurecidos pensionistas que bloquean las calles de nuestro país. Algunos políticos demagógicos han prometido a los manifestantes la Luna a cambio de encender los ánimos de la población. Pero la realidad, como la verdad, siempre sale a la luz por muy profunda que se pretenda enterrar. El debate sobre las Pensiones del día 14 de marzo, ayer mismo, fue la prueba del nueve de esta farsa política. Después de cuatro horas de insultos, reproches, algaradas y lamentos, que nada tenían que ver con las pensiones, todo acabó como había empezado. A excepción de una tímida propuesta de mejora por parte del sr Mariano Rajoy, como Presidente del Gobierno, ¡ningún partido político presentó a los españoles soluciones y cifras concretas!



Hoy, esos políticos demagógicos, seguirán alentando a las masas para que la candelaria pensionista oculte la desfachatez de quienes juegan con los sentimientos de personas mayores que se esfuerzan por ser autosuficientes. Con una portavoz del PSOE, la sra Margarita Robles, que, sin pudor alguno, enarbolaba la bandera del No es No de su ausente jefe, el sr Pedro Sánchez, antes y durante el debate. O con un seudo-parlamentario, el sr Pablo Iglesias, que no salía de su petición al Presidente del Gobierno, para “No romper la paz social y el orden” al tiempo que apelaba al “cumplimiento de la Constitución”, que desea destruir, al tiempo que mantiene en guerra a los pensionistas. O incluso ver como Ciudadanos y PP, estaban prácticamente ausentes del debate, y aportando más bien poco o nada a las soluciones. Los primeros con su reproche al “triunfalismo” del sr Rajoy, dieron por zanjada la oposición. Los segundos, el PP, bastante tenían con apoyar las palabras de su líder, sin nada nuevo que exponer.



Con unos líderes políticos de este calado poco puede esperarse. Las cuentas no cuadran por mucho que los promotores de las manifestaciones lo pretendan. La cuantía de las pensiones se establece a nivel particular, dependiendo de la edad del titular de la pensión, así como de la existencia o no de cónyuge a su cargo. A nivel general, son aprobadas previo acuerdo del Pacto de Toledo, es decir, con todos los partidos políticos, así como los Sindicatos y la Patronal.



En cuanto al Índice de Revalorización de las Pensiones, desde el pacto del año 2013, se indexa a los valores del IPC (lo solicitado en las manifestaciones); los ingresos y gastos del propio sistema de pensiones; la productividad nacional y los salarios medios de nuestro país. Esto supone que, por ley, cada año deben subir un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC más un 0,5%. La pretensión del modelo sería pues garantizar el poder adquisitivo en el medio plazo. La Comisión Europea ha avalado recientemente el sistema de pensiones, asegurando que “es sostenible a medio-largo plazo hasta el año 2050”, siempre que el nivel contratación supere el 70% de ocupación para el año 2022.



En cuanto al modelo que desean imponer PSOE, IU y PODEMOS, junto a los partidos nacionalistas, no es nuevo. Ya ha demostrado su ineficacia con anterioridad. Fue utilizado durante el gobierno del PSOE, con el sr José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Los manifestantes parecen olvidar que en aquellos años tampoco las pensiones cubrían sus necesidades. También olvidan que, en el año 2010, siendo indexadas las pensiones al IPC, fueron congeladas por el PSOE, con el beneplácito de los partidos de la izquierda española. El incumplimiento del Pacto de Toledo y de la Ley de Pensiones por parte del sr Zapatero, no provocó entonces reacciones en los colectivos de pensionistas. Entonces… ¿por qué han sacado el hacha de guerra en 2018?



Tres razones podrían explicar la actual situación. Desviar la atención de la secesión catalana, con la pérdida de apoyo sufrido por PSOE, Podemos e Izquierda Unida, es un punto a tener en cuenta. Una segunda razón se puede encontrar en el desastroso y débil Gobierno del PP que padecemos. Hay que tener en cuenta que este gobierno no puede sacar ninguna iniciativa sin el apoyo de Ciudadanos y de PSOE. Por último, la lucha por el trasvase de votos entre partidos provoca nervios no esperados. Ante esta situación, todas las armas arrojadizas posibles para obtener y recuperar el poder político y los votos son pocas.



Los pensionistas de hoy, disfrutan de unas cuantías insuficientes a todas luces. Pero la solución no está en las manifestaciones dirigidas hacia otros objetivos. El déficit actual de las pensiones se debe a tres causas que suelen olvidarse con facilidad: la Crisis Económica, que aún no ha desaparecido del todo por mucho que las campañas gubernamentales pretendan publicitarlo; la destrucción de cuatro millones de empleo en este período, que sustentaban el día a día de las cuantías; y el uso indebido de los fondos de reserva de las pensiones y la Seguridad Social, como el pago de supuestas deudas históricas no justificadas. Sin corregir estas situaciones, pretender corregirlo con medidas demagógicas y populistas irreales tan sólo provocará la desintegración del propio sistema de pensiones. El presupuesto, que hoy abarca el 40% del total nacional, habría que incrementarlo en siete u ocho mil millones de euros más. La Unión Europea no lo aceptará nunca, y tampoco los ingresos por nóminas e impuestos pueden acercarse a esa cifra. El engañoso impuesto a la banca propuesto por PSOE y Podemos, no superaría los 1200 millones de euros. ¿De dónde saldría el resto?, tampoco saben ni contestan a esta cuestión. En realidad, un nuevo impuesto a empresarios y la banca, sería asumido por los ciudadanos con aumento de precios en los productos ofrecidos.



El sr Mariano Rajoy, que no es de mi devoción ni mucho menos, a regañadientes solicitó en el debate sobre las pensiones de ayer mismo, el apoyo de toda la Cámara. Planteó incluir medidas paliativas con carácter inmediato para las pensiones mínimas y las de viudedad. Se integrarían en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. De facto supone aceptar lo que se viene solicitando en las manifestaciones de pensionistas. Sin embargo, la respuesta unánime de la Cámara fue el “No saben, No responden”, para continuar con su incredulidad en las medidas que ellos mismos deberían aprobar con urgencia. De este modo, los pensionistas de hoy seguirán con sueldos de miseria. Los de mañana…, más nos vale encomendarnos a cualquier dios que nos agrade, pues con esta casta política, tendremos que buscar las pensiones en las vías del metro y las esquinas de las ciudades de Europa.



