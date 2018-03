El BSR Amiab Albacete juega en Bilbao antes del parón liguero por la Semana Santa

Sábado, 17 marzo 2018

Polideportivo: Baloncesto en silla de ruedas

DEPORTES | El Día 08:00 |

Partido importante para el BSR Amiab Albacete este sábado a las 18.30 horas en Bilbao. El equipo que había sumado 13 triunfos en Liga y 4 más en la previa de la Champions, se encuentra ahora en esa fase de la competición en la que hay dudas de todo y sobre todo. Las derrotas es lo que tienen, pasas de ser el mejor a ser el peor, de creer que puedes ganar a cualquiera a temer perder con cualquiera.

La derrota ante el Amfiv en la primera ronda de la Copa del Rey hizo caer al equipo en una terrible depresión de la que afortunadamente parece que están saliendo la plantilla que entrena Abraham Carrión. Ya en los cuartos de final de la Champions el BSR Amiab Albacete daba señales de ir dejando atrás su ‘depresión’. No lo hizo mal en el primer partido, en el que la ausencia de Manning por problemas con su silla les pasó factura ante el mejor equipo de la competición. Los albaceteños dieron la cara ante el equipo italiano en el segundo partido, perdiendo solo por una canasta, y en el tercero estuvieron cerca del potente equipo turno. En resumen, tres derrotas pero con mejores sensaciones que las mostradas en la inesperada derrota en Liga de la semana anterior.

Ahora toca volver a la competición liguera, en la que los resultados ya no son especialmente importantes porque el BSR Amiab Albacete ya tiene su pase asegurado para la final four, pero sí es importante llegar con buenas sensaciones a esa lucha final por el título. Vuelve la liga este sábado pero lo hace solo por una semana, porque luego hay dos semanas de descanso por el parón de Semana Santa, antes de las últimas tres jornadas de la competición de la regularidad.

La vuelta a la competición de casa del BSR Amiab Albacete no será fácil, ante un Bilbao potente y necesitado de puntos. Estamos ante dos equipos con una buena primera de campeonato liguero (excelente en el caso albaceteño) y que todas las temporadas suelen estar en la lucha por la final four de la Liga y de la Copa del Rey. De hecho, este año BSR Amiab Albacete y Bidaideak Bilbao eran cabezas de serie en la fase final de la Copa del Rey, aunque eso no les dio ventaja y salieron pronto de la competición.

El BSR Amiab Albacete llegará a este partido después de su primera derrota liguera, ante el Mideba Extremadura antes del parón por la Champions. Pese a eso, los de Abraham Carrión siguen primeros, con dos victorias de ventaja sobre el CD Ilunion, que es el segundo. El Bidaideak Bilbao está metido en una lucha a muerte po la conquista de la tercer y cuarta plaza, que dan derecho a jugar la final a cuatro de la Liga. En estos momentos los vascos tienen un punto menos que el Rincón Fertilidad Amivel, 9 victorias los andaluces por 8 los vascos. Pero es que además por detrás viene el Amfiv Vigo (que debe enfrentarse consecutivamente a Ilunion y BSR Amiab), que está empatado con el Bilao con 8 triunfos. Más lejos quedan ya Fundación Grupo Norte y Mideba, con 6 victorias, y prácticamente sin ninguna opción ya.

Los partidos de esta jornada son:

Mideba-Casa Murcia Getafe (18 horas)

Vistazul-Fundación Grupo Norte (18 h.)

Gran Canaria-Amivel (18,30 h.)

Bidaideak Bilbao-BSR Amiabi Albacete (18,30 h.)

Club Amfiv-CD Ilunion (19 h.)