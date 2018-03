El Albacete quiere hacer bueno el empate frente a Osasuna ganando en Sevilla

Viernes, 16 marzo 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 12:00 |

El Albacete Balompié será el encargado de inaugurar este viernes la 30ª jornada en Segunda División con su visita a la Ciudad Deportiva del Sevilla FC desde las 21.00 horas. Un encuentro para el que el entrenador, Enrique Martín no tendrá a varios jugadores importantes. “Además de las de Esteban (Saveljich) y Mariano (Bittolo) no van Zozulia y Acuña. Toro tenía una pequeña carga y no merece la pena arriesgar. Para la semana que viene estará disponible", ha asegurado. Fue preguntado por su opinión sobre la sanción a Saveljich. “Ya es pasado. Le han caído cuatro partidos y ya está. No merece la pena hablar más. Cumplimos la pena y punto.”

Y sobre cómo saldrá a la Ciudad Deportiva sevillista, dijo: “No vamos a modificar el esquema. El equipo si va a ganar o perder lo va a hacer con todos los jugadores. Ya sabéis mi proceder, todos son importantes y nadie imprescindible.” Y habló sobre el rival: “El Sevilla Atlético ha creado muchos problemas a sus rivales, tanto fuera como en casa. Han generado ocasiones, pero no han estado acertados. Hay que tener un respeto máximo por ellos, son jugadores profesionales con gran porvenir y tenemos que seguir en la línea de competitividad y seriedad parar ganar los tres puntos”.

Cerró la rueda de prensa alabando a sus jugadores: “Hace no mucho dije que este equipo era tracción a las cuatro ruedas y lo mantengo. Ahora jugamos en la ciudad deportiva del Sevilla, y en viernes, pero sabíamos que alguna vez nos tocaría jugar en viernes, ya jugamos una vez en lunes. Hay que tomarlo con naturalidad y con la misma intensidad de siempre. Hemos jugado contra todos los de arriba y ninguno ha sido superior, ha habido un recorrido grande y se ha visto que hemos hecho las cosas bien.”