Felpeto admite que "poco más del 2%" de los autobuses escolares no tienen cinturón de seguridad

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ángel Felpeto, ha manifestado que "poco más de un 2 por ciento" de los autobuses que realizan rutas de transporte escolar en la región no disponen de cinturón de seguridad y ha asegurado que estos no podrán ser objeto de prórroga para el próximo curso escolar si no cumplen con este requisito.