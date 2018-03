Ramón J. Lozano entrenará a la Selección Regional Universitaria

Viernes, 16 marzo 2018

Polideportivo: Fútbol Sala Femenino

DEPORTES | El Día 13:10 |

La UCLM tendrá una representación en el Campeonato Inter Autonómico que se disputará el 21 de Marzo en Zaragoza y en el que está en juego, una plaza para la Fase Final de Jaén. El encargado de dirigir al combinado universitario, será Ramon Lozano, su experiencia dentro del fútbol sala femenino, así como la magnífica campaña que está cuajando al frente del Almagro FSF; hay que decir que el equipo calatravo es actualmente líder de su grupo con una notable ventaja respecto al segundo clasificado, además de ser campeón de la Copa Diputación y Junta de Comunidades respectivamente; han hecho que la balance se decante por Lozano para intentar lograr el pase a la fase final.

Por si esto fuera poco, contará con la ayuda de la Presidenta Conchi Ledesma dentro del staff técnico, Conchi atesora mucha experiencia, ya que ha sido Jefa de Expedición de las Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-21 y Sub-15 de la FFCM ejerciendo una gran labor motivacional y de apoyo dentro del vestuario. Por otro lado el AlmagroFSF, estará ampliamente representado, ya que hasta tres jugadoras serán de la partida en la selección, ellas son, Cecilia Moreno Palacios (portera menos goleada de segunda división), Aranzazu Peinado Criado (cierre con buena capacidad de anticipación y buen tiro exterior) y Paula Sanroma González (ala/cierre con gran capacidad de sacrificio y buenas incorporaciones ofensivas).

El resto de integrantes de la selección universitaria que intentarán la proeza son:

- Ana María Sobrino Marín del Malagón FSF (Campus de C. Real).

- Alicia Santos Fernández del Salesianos Puertollano FSF (Campus de C. Real).

- Carla Díaz Chacón del Daimiel Racing Club Femenino (Campus de C. Real).

- Isabel Pérez Del Álamo del CD Futsal Consuegra (Campus de Toledo).

- Elia Lara Molina del Mora FSF (Campus de Toledo).

- María Jiménez Aranda del Mora FSF (Campus de Toledo).

- Elena Santos Moya (Campus de Toledo).

La selección ha quedado encuadrada en el Grupo B y se medirá a la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y a la Universidad de Murcia (UMU) el vencedor obtendrá plaza directa para la Fase Final del Campeonato de España Universitario (CEU's) que se disputará del 7 al 10 de Mayo en Jaén.

El cuadro de competición es el siguiente (jugándose un triangular):

Fecha: 21/03/18

1º Partido: UNIZAR - UCLM  9.00 h.

2º Partido: Perdedor (1º) - UMU  9.30 h.

3º Partido: UMU – Ganador (1º)  10.00 h.