El PSOE de Albacete se suma a las manifestaciones por unas pensiones dignas

Jueves, 15 marzo 2018

próximo sábado

Albacete | ELDIAdigital.es

Así lo adelantó el secretario de Diálogo Social y Política Económica de la ejecutiva socialista provincial, Gerardo Gutiérrez, quien aseguró que se trata de "una manifestación contra las políticas del Partido Popular y contra quien les está apoyando en el Congreso, que no es otro que Ciudadanos, que no ha permitido sacar adelante las decenas de iniciativas parlamentarias presentadas para intentar paliar la continua pérdida del poder adquisitivo de las pensiones". "El sábado nos volveremos a encontrar distintas generaciones en las calle para decirles que es el momento en el que los políticos liberales que nos gobiernan hagan de una vez lo que la gente les pide y no lo que ellos quieren, beneficiando a una inmensa minoría", enfatizó.

Para el dirigente socialista, el problema con el que se encuentran ahora los ciudadanos es que "después de toda una vida en la que nacieron en un país prácticamente a las puertas del subdesarrollo, tres graves crisis económicas y un final de vida laboral tan complicado, las contribuciones a la seguridad social son insuficientes para garantizarse una pensión adecuada". Según rechazó Gutiérrez, "la mitad de las pensiones de jubilación reciben menos de 735 euros al mes, y la pensión más habitual se sitúa entre los 600 y los 650 euros, y con el sistema actual, al final de sus vidas habrán perdido hasta un 30% de su poder adquisitivo, sin tener ya ninguna capacidad de maniobra en términos de ahorro o de recuperación de ingresos, situándose claramente por debajo de la línea de pobreza y retrocediendo decenios en términos de protección social". En Castilla-La Mancha una pensión media está en torno a los 814 euros, alrededor de 700 euros cuando es mujer y de 900 cuando es hombre.

El secretario de Diálogo Social y Política Económica repasó algunas de las medidas propuestas por el Partido Socialista, como que "los salarios en España suban, que la precariedad ceda y que el poder de negociación de los trabajadores aumente, porque el gran causante del déficit actual de la caja de las pensiones es la reforma laboral del PP". En la misma línea, apostó por la creación "de empleo de calidad, para devolver la estabilidad a las cuentas de la Seguridad Social, dado que el PP ha creado un déficit estructural medio de 15.500 millones de euros anuales"; así como por la racionalización de los gastos de la Seguridad Social, "traspasando a los Presupuestos Generales del Estado aquellas partidas que tienen carácter de gasto general y que no deberían ser satisfechas por la caja de pensiones".

Paralelamente, el PSOE propone complementar estas medidas con el aumento de ingresos, mediante la creación de impuestos a la banca y a las transacciones financieras internacionales; o reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "para intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social".