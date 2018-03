Con 'Caminos por la historia', la Diputación y la Asociación 'Eslabón' difunden el patrimonio

Viernes, 16 marzo 2018

programa de marchas

Cuenca | ELDIAdigital.es

Precisamente, el diputado de Cultura, Francisco Javier Doménech, y el secretario de la Asociación Cultural Eslabón, Francisco Javier Rodríguez Laguía, han mantenido este jueves una reunión para ultimar los detalles de esta actividad, que contempla la realización de un total de seis marchas a pie por distintos puntos de la provincia desde finales del presente mes de marzo hasta mediados de agosto.



Doménech ha subrayado la doble finalidad de este programa de marchas senderistas, puesto que no solo se trata de realizar una actividad física en plena naturaleza adquiriendo hábitos saludables, sino que, además, se propicia la difusión y conocimiento del patrimonio histórico-artístico y monumental de nuestra provincia. Un maridaje que, a su juicio, está en total consonancia con la firme apuesta de esta Diputación por la recuperación y conservación del patrimonio como herramienta para la dinamización de nuestra economía y, en consecuencia, para el afianzamiento de la población en el territorio.



El Programa de Marchas Cuencleta ‘Caminos por la historia’ iniciará su andadura el próximo 24 de marzo en Tarancón, para continuar por Alarcón (28 de abril), San Clemente (26 de mayo), Huete (30 de junio), el Campichuelo (28 de julio) y finalizar en Jábaga (11 de agosto).



Un total de seis jornadas “saludables” que, tal y como ha explicado Rodríguez Laguía, están pensadas para un máximo de 60 personas cada una y consistirán en una marcha senderista de no más de 10 kilómetros de distancia, diseñada en colaboración con la asociación del municipio en cuestión, que dará paso a un recorrido turístico por los distintos puntos de interés de la localidad para concluir con una comida de hermandad y de convivencia.



Están dirigidas al público en general, puesto que, según ha subrayado el secretario de la asociación, no deja de tratarse de una actividad de esparcimiento, no competitiva y, por lo tanto, no requiere de una preparación física especial. Los interesados en participar ya pueden inscribirse en la página web.





Con el fin de animar a la participación, desde la Asociación Cultural Eslabón se ha decidido crear una credencial que se entregará a cada inscrito para, de esta manera, llevar un control sobre qué personas han participado y en qué rutas. Todo ello con la intención de premiar y reconocer a dos de las personas que completen las seis rutas con un obsequio que otorgará Coca-Cola, gracias a su campaña ‘Eventos con buen ambiente’.