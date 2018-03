El Ayuntamiento y la Asociación Down Toledo colaborarán en distintas actividades

Viernes, 16 marzo 2018

Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down

Toledo | ELDIAdigital

La concejal de Accesibilidad y Familia del Ayuntamiento de Toledo, Maite Puig, y la presidenta de la Asociación Down Toledo, Trinidad Escobar, han presentado este viernes las actividades que se van a desarrollar en la ciudad con motivo del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down que se conmemora el 21 de marzo, entre los que destacan el acto institucional que se celebrará en el Ayuntamiento y un desayuno informativo con empresarios para fomentar la contratación de los usuarios de la entidad.

Maite Puig ha señalado que el lema elegido para la conmemoración de este año es 'Tengo Síndrome de Down y Soy Auténtico' y que sobre él versará el manifiesto que desde la asociación han preparado y que algunos de sus usuarios leerán el día 21 de marzo a las 11.00 horas en el salón de plenos, según ha informado en nota de prensa el Consistorio toledano.

La entidad instalará, ese mismo día, un estand informativo en la plaza del Ayuntamiento, donde se realizarán unos talleres de sensibilización con la ayuda de los alumnos de los colegios Tavera y Medalla Milagrosa. Además, las actividades se trasladarán por la tarde al barrio del Polígono, con un concierto de blues y un taller de percusión para niños en el paseo Federico García Lorca y una jornada de fisioterapia respiratoria en la sala Thalía.

Trinidad Escobar ha explicado que con el lema elegido este año Down España quiere hacer ver a la sociedad que las personas con Síndrome de Down "son auténticas, sin dobleces", "Cuando hablan dicen lo que sienten, no van mirando si pueden sacar algo a cambio", ha dicho Escobar, para añadir que "se muestran tal y como son y es lo que queremos que veáis".

UNA SEMANA DE ACTIVIDADES

Puig y Escobar, que han estado a acompañadas de tres jóvenes de la asociación, Sergio, Diego y Beatriz, han dicho que las actividades programadas ya han comenzado con una exposición, 'Fotopintureando', que se puede visitar hasta el 28 de marzo en la Biblioteca del Alcázar. Una muestra que expone trabajos realizados por miembros de la entidad, que cuenta en la actualidad con 121 socios.

Por otro lado, el 20 de marzo, los chicos de su club de lectura visitarán la residencia de mayores del parque de los Gavilanes, y llevarán a cabo una jornada de sensibilización con diferentes charlas en el Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Talavera de la Reina. También ese día, harán entrega de sus premios solidarios en el Museo del Ejército a las 18.00 horas.

FOMENTAR LA CONTRATACIÓN



Para el 22 de marzo, a las 10.00 horas, han preparado un desayuno informativo con empresarios toledanos en la Escuela de Hostelería bajo el título 'Oportunidades de Empleabilidad en el sector de la Hostelería y la Restauración'. El objetivo de este encuentro, según ha explicado la presidenta, es fomentar la contratación de personas con Síndrome de Down en las empresas de la ciudad "ya que sólo la cuarta parte de los usuarios de la asociación tiene trabajo".

El programa de actividades se cierra con unas jornadas sobre los nuevos paradigmas de la discapacidad en el salón de actos de la Consejería de Bienestar Social el 23 de marzo a las 10.30 horas, y una exhibición de gimnasia rítmica el 24 de marzo en el pabellón 'Rafael del Pino', donde actuarán, entre otros, su equipo femenino especializado en esta disciplina deportiva.

A todo esto se le suma una campaña de sensibilización que han iniciado en redes sociales en la que invitan a todos a sumarse al 'Movimiento de los auténticos' con el hashtag #auténticos.