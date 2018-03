“El parquin de Astrana Marín es estratégico para peatonalizar el centro y la lanzadera con el Casco Antiguo”

Sábado, 17 marzo 2018

Entrevista a Ángel Mariscal

Cuenca | D. Guijarro

El último Pleno del Ayuntamiento de Cuenca dio luz verde al acuerdo para la terminación del aparcamiento subterráneo en los terrenos del antiguo instituto Alfonso VIII. Una solución para un problema que se arrastras desde hace más de una década. El alcalde, Ángel Mariscal, ha querido repasar con eldiadigital.es éste y otros temas de actualidad.

¿Por qué ha tardado tanto en solucionarse el problema del parquin de Astrana Marín?

Estel aparcamiento comenzó a construirse en septiembre de 2011 tras muchos retrasos de permisos por parte de la Junta de Comunidades y cuando empezaron las obras lo hicieron mal por culpa de la empresa, como han ratificado las distintas sentencias, hasta el punto de pararse que fue como nos la encontramos cuando llegué a la alcaldía. Creo que en los juicios hemos defendido bien la labor del Ayuntamiento por lo que logramos una sentencia firme en la que se responsabilizaba exclusivamente a la empresa concesionaria. A partir de ahí fue cuando comenzamos a trabajar desde el área de Urbanismo y desde la de Planificación Económica donde ha sido clave la figura de José Ángel Gómez Buendía.



¿Cómo se llegó a la solución actual?



Se pusieron en contacto varias empresas y con una de ellas le expusimos la fórmula legal para materializar su propuesta. Le facilitamos todos los datos para que hicieran sus estudios y una campaña de precomercialización que ha dado como resultado llegar a ese acuerdo del Pleno. Un acuerdo que era necesario porque el Ayuntamiento no puede hacer su aportación en un año y hemos tenido que dividirlo en dos anualidades. Han sido unos meses de intenso trabajo y negociación con los grupos políticos poniendo en marcha la Comisión Técnica del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que ha sido clave en el cambio de opinión de los grupos políticos.



¿Por qué fue tan importante?



Porque de las 60 propuesta que realizan desde el PMUS la más prioritaria es este aparcamiento a la entrada de la A-40 que es vital para la reorientación del tráfico que queremos hacer en el centro histórico de la Ciudad. Precisamente la semana que viene se realizará un cambio en la circulación de Sánchez Vera y Princesa Zaida aprovechando la tercera fase del Plan de Reasfaltado. Este aparcamiento es estratégico para comenzar a peatonalizar el centro y para la futura lanzadera que conectará con el Casco Antiguo.

"Yo no hablo de triunfos personales, hablo de equipos. Siempre hay alguien que le toca liderarlos y en este caso me ha tocado a mí como alcalde"





Tras años de incertidumbre con el parquin de Astrana Marín parece que comienza a verse la luz al final del túnel. ¿Cómo lo valora?



Yo creo que al final los que salen ganando, no es el Equipo de Gobierno, es la ciudad entera que recupera una infraestructura en la que ya se habían invertido dos millones de euros y vamos a tener un elemento que es necesaria para tener una movilidad mucho más sostenible.

¿Después de tres legislaturas, considera que es un triunfo personal haber encontrado una solución?



Yo no hablo de triunfos personales, hablo de equipos. Siempre hay alguien que le toca liderarlos y en este caso me ha tocado a mí como alcalde pero ha sido un triunfo de un Equipo de Gobierno que ha sabido repartir las tareas dentro del grupo. Han sido muchos los departamentos que han trabajado en este proyecto. Una de las cosas que nos caracteriza es que más que una suma de acciones individuales tenemos unos objetivos y unos proyectos comunes y eso el mérito de todos, no sólo del alcalde.

¿Cómo valora el anuncio de la Junta de construir en los terrenos aledaños un hotel?



Como alcalde he recibido siempre este tipo de noticias con alegría pero con el tiempo me he ido volviendo incrédulo. Lo primero fue el anuncio de un ascensor en el Puente San Pablo, que me lo dijo el presidente de Castilla-La Mancha en persona, y luego recibió un informe negativo. Después fueron los cuatro ascensores, la transformación del Archivo Histórico Provincial en Museo de Arte Contemporáneo con la colección de Roberto Polo, el Centro Investigación Paleontológico, grandes exposiciones que han cambiado de fecha, y lo último fue el gran hotel con un centro de convenciones. Ante este cúmulo de anuncios que no se materializan uno se vuelve incrédulo.

"Hemos admitido pulpo como animal de compañía. No es la primera vez que lo hacemos"

En su día dijo que si le presentaban la documentación usted dimitiría. Unas palabras que generaron cierta polémica. ¿Las sigue manteniendo?



Lo que yo quise hacer es plantear un reto porque estaba convencido de que no había nada detrás. No he tenido aceptación del reto porque la documentación que me han presentado no es la que yo pedía, que reclamaba documentos oficiales. Lo que han presentado son estudios encargados a terceras personas. No existe ninguna resolución por parte de la Consejería competente para hacer el proyecto. Lo único que hay es un estudio pero no una empresa que aporte los 19 millones de euros en los que se cifra el coste del hotel. Lo único que me han presentado en todos los proyectos son borradores que no reflejan ninguna voluntad de la Junta para llevarlos a cabo. Tienen ideas pero no acuerdos de las Consejerías que las sustancien, en la documentación que nos han enviado no aparecen.

En el último Pleno se abrió la posibilidad de que el parquin pudiera servir también al hotel. ¿Es una posibilidad real?



Para que lo entiendas, hemos admitido pulpo como animal de compañía. No es la primera vez que lo hacemos. En este caso para lograr el apoyo del Grupo Socialista hemos aceptado crear un grupo de trabajo con la Junta de Comunidades para ver cómo avanzamos en esa propuesta de hacer un hotel en ese suelo dotacional. Es un proceso muy largo en el tiempo con dos o tres años y complejo porque ese uso dotacional tiene que trasladarlo a alguna parcela cercana. Hechas las consultas jurídicas y técnicas es una propuesta, por no utilizar la palabra imposible, muy complicada.

