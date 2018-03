“Vamos a reunirnos en las Cortes con los grupos políticos y pedirle a la Junta que lidere el tema de los ascensores”

Domingo, 18 marzo 2018

ENTREVISTA A ÁNGEL MARISCAL

Cuenca | ELDIAdigital

La accesibilidad a la parte alta de la ciudad y la conexión del centro con el Casco Antiguo ha sido uno de los temas que siempre ha estado encima de la mesa de todos los Equipos de Gobierno que han pasado por el Ayuntamiento. Que todavía no se haya encontrado una solución evidencia la dificultad del tema. Pero al margen de ello, existen otras cuestiones imporatantes que se están realizando en la ciudad y que repasamos con el alcalde, Ángel Mariscal, en la segunda parte de la entrevista concedida a eldiadigital.es .

Hace unos meses se presentó un proyecto para conectar el Casco Antiguo con cuatro ascensores primero, luego con dos. ¿Cómo está actualmente este tema?



En el caso de los ascensores lo que hay por parte de los arquitectos son ideas muy avanzadas pero no tienen el carácter de proyecto o anteproyecto con el que los técnicos del Ayuntamiento, o de otras administraciones se puedan pronunciar. No estamos avanzando. Es cierto que tenemos unas ideas más concretas de las que tenemos en el Plan Especial del Casco Antiguo pero no hemos avanzado más. No me he negado nunca pero he cuestionado su viabilidad porque ya había un antecedente en el túnel-ascensor de las Casas y que tuvo un informe desfavorable y era un proyecto mucho más elaborado que este.

"Que sea la Junta que tiene capacidad económica la que haga el concurso de ideas, genere el crédito y aproveche los fondos FEDER para ejecutar el proyecto"

¿Cuál es la posición del Ayuntamiento?



Son unas ideas que ya estaban recogidas en el Plan Especial del Casco Antiguo y tenemos que seguir trabajando. El Ayuntamiento no puede afrontar el coste de los seis millones que costaría en principio, pero pueden ser más, para dos ascensores. Tampoco lo puede asumir el Consorcio en varias reuniones de la Comisión Ejecutiva, y tampoco puede asumir el riesgo de perder la subvención. Y es que hay una dificultad añadida que es que las bases de la Junta para las ayudas de los fondos FEDER se estipula que desde la resolución de la ayuda hasta la ejecución transcurran un máximo de 18 meses. Las características de este proyecto se podrían ir a unos 30 meses. Es imposible que un proyecto de esta envergadura se realice en ese tiempo.

¿Qué propone el Ayuntamiento? ¿Cuál será el siguiente paso?



Lo que vamos a hacer es ir a las Cortes para reunirnos con los grupos políticos, igual que han hecho ellos aquí, para explicarles cuál es la postura del Ayuntamiento respecto a las propuestas de la Junta. Al Gobierno regional le voy a proponer que lideren ellos el proyecto igual que se hizo en Toledo con los remontes mecánicos. Que sea la Junta que tiene capacidad económica la que haga el concurso de ideas, genere el crédito y aproveche los fondos FEDER para ejecutar el proyecto.

Respecto a los presupuestos, ¿Cuál es la situación actual?



En el primer y único debate del Estado de la Ciudad quedó claro que nos encontramos una situación de grave riesgo financiero que se había ocultado a los grupos políticos y a la ciudad. Tenía una deuda de 79 millones de euros y seguían llegando sentencias que condenaban al Ayuntamiento. Lo bueno es que en dos años hemos tenido dos presupuestos. Respecto a los de 2018 hemos tenido algunos retrasos porque queríamos reducir los organismos autónomos y asumir al personal en el Ayuntamiento, algo que la oposición se negó, aunque algún grupo nos ha trasladado que se arrepiente de haberlo rechazado. Ahora tenemos un borrador de presupuestos que queremos negociar con todos los grupos, Ciudadanos, PSOE, y también queremos sentarnos con IU. Está muy avanzado pero antes de aprobarlo en Junta de Gobierno o llevarlo al Ministerio, queremos exponérselo como mínimo a los grupos políticos que han mostrado su disposición a escucharnos. Son unos presupuestos necesarios. Creo que uno de los errores de este Ayuntamiento es prorrogar presupuestos que son, en parte, responsables de habernos llevado a esta situación al borde del desastre.

¿Podría señalar algunas de las cifras más destacadas?

Contemplan 3,6 millones de inversión para el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, incluyen los casi 4 millones para el parquin subterráneo de Astrana Marín, que incrementanen un millón de euros el mantenimiento de edificios, unos 600.000 euros para la tercera fase de asfaltado. También unos 400.000 euros más para la mejora de instalaciones deportivas en las que estamos haciendo grandes esfuerzos para superar la situación de abandono. También hay una inversión de unos 600.000 euros para la mejora del alumbrado público que nos permitirá reducir la factura de la luz. También duplicar las inversiones en jardines y zonas verdes para renovar todas las áreas infantiles… Son una serie de mejoras en inversiones y mantenimiento necesarias para la ciudad y para darnos ese impulso definitivo para terminar un mandato con los deberes bastante bien hechos. Al final los que salen ganando son los ciudadanos.

Recientemente se han reunido con la Confederación Hidrográfica del Júcar, y van unas cuantas reuniones esta legislatura, ¿cómo es su relación?



La verdad es que una de mis promesas electorales fue estrechar lazos con otras administraciones y que el Ayuntamiento no fuera un ring de boxeo. Empezamos muy bien la legislatura con los actos del XX Aniversario. También han sido magníficas las relaciones en la Semana de la Música Religiosa, con la Diputación, con el Gobierno de España, con los que en el mes de mayo firmaremos un convenio para la nueva comisaría tras haber certificados las obras y salvar muchos obstáculos para que ese convenio sea una realidad. Las relaciones son buenas con todas las Administraciones incluida la Confederación el Ministerio de Agricultura con el que hemos hecho este proyecto. Es de muy difícil ejecución técnica porque está destinado a prevenir inundaciones. Tanto el Ministerio como la CHT han considerado que toda la zona del Bosque de Acero, Ronda San Julián, la Alameda… tiene un riesgo alto de sufrir inundaciones. En los años entre 1999 y 2007 hubo un urbanismo atroz y donde se hicieron cosas que no se deberían haber hecho, ni un bosque de acero, ni un hospital, ni nada. Gracias a este proyecto se elevará el nivel de protección disminuyendo el riego.

"Quizás lo más fácil sea estudiar y valorar lo que cuesta trasladar el Bosque de Acero a otra parte para que pueda tener una actividad económica, turística o de promoción"

¿En qué consiste exactamente?



Es un proyecto de dos millones de euros donde el Ayuntamiento lo que hace es aportar parcelas para hacer las barreras que permitirán tener un cauce mucho mayor para evitar las avenidas que se producen cada 25, 50 o 100 años. Además, nos va a permitir recuperar todo el bosque de ribera. Se va a retirar materia vegeta, a hacer replantaciones actuando en casi 20 hectáreas de terreno sotobosque en una zona muy bonita de la ciudad. Se van a construir casi dos kilómetros de caminos y senderos peatonales nuevos. Esto nos va a permitir tener un gran corredor verde desde el extremo sur de la ciudad hasta el Recreo Peral pasando por el Parque Fluvial. Por primera vez en Cuenca vamos a incorporar el río a la ciudad conectándolo con el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible con los parques cercanos. El Ayuntamiento va a poner iluminación, bancos, zonas deportivas para que visitantes y ciudadanos tengan una nueva imagen de la ciudad.

En esta zona está el Bosque de Acero que ha mencionado antes, ¿han estudiado algún proyecto para darle utilidad?



Con el Bosque de Acero nos hemos empeñado todos en darle una utilidad a algo que se hizo mal poniéndola en una zona inundable donde la Confederación Hidrográfica del Júcar no va a autorizar ninguna actividad. Ese es el problema que tenemos. En estos dos años hemos propuesto muchas cosas, desde una parquin para autocaravanas para que no estén dispersas por toda la ciudad, un centro deportivo, un centro de ocio, no nos han autorizado nada. Además está en muy mal estado porque además de obras de reparación necesita restauración y rehabilitación. Es una infraestructura muy cara de mantenimiento y hemos optado por limpiarlo y vallarlo para evitar que se siga deteriorando. El problema no es de quien quiere darle uso sino de quien lo hizo y gastó siete millones en una estructura donde no se puede hacer nada sobre ella por la zona en la que está.

¿Entonces, no hay nada que hacer?



A lo mejor sería más fácil buscarle otro sitio. Puesto que hay que revisarlo quizás interesara estudiar el desmontarlo y llevarlo a otra parte de la ciudad. Si la iniciativa privada encuentra un uso al edificio y asume el coste quizás se pudiera trasladar a otra parte de la ciudad que esté creciendo y no tenga esa limitación de uso para aprovechar un edificio monumental. Quizás se podría plantear, estudiar y valorar lo que cuesta trasladarlo y que pueda tener una actividad económica, turística o de promoción porque es un edificio único.