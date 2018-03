Cerca de 400 personas correrán contra la fibromialgia

Sábado, 17 marzo 2018

solidaridad

Ciudad Real | El Dia

Así lo han confirmado fuentes de la organización, quienes han destacado que las inscripciones van a mejor ritmo que el año pasado si bien reconocen que los días más fuertes son los últimos diez por lo que esperan llegar a los mil participantes frente a los algo más de 700 del año pasado.

No obstante, han aprovechado para hacer un llamamiento tanto a los deportistas de Castilla-La Mancha como a todas las personas -porque se trata de una carrera urbana de 4 kilómetros no competitiva- para que se animen a inscribirse ya que por solo 5 euros -que incluyen el dorsal y camiseta- colaborarán con una causa que lo necesita demostrando los auténticos valores de la competición.

"Desde Quixote Maraton ADAD entendemos el deporte como algo más, unos valores que reivindican una sociedad más justa y por ello queremos contribuir con esta carrera a visibilizar la fortaleza de las mujeres porque la realidad es que sigue existiendo una desigualdad contra la que luchar", ha sostenido siempore el presidente de la asociación organizadora, Mateo Gómez Aparicio.

UNA ENFERMEDAD INCOMPRENDIDA

Una de las principales luchas de quien padece fibromialgia --mujeres en la mayoría de los casos ya que hay pocos hombres que la padezcan-- es dar visibilidad a esta enfermedad porque su desconocimiento, incluso por parte de muchos profesionales médicos, es un hándicap añadido a otros síntomas que padecen como el cansancio extremo, los dolores o los problemas de sueño y concentración, entre otros.

Según ha detallado a Europa Press una mujer ciudadrealeña diagnosticada de fibromialgia, Prado Bordallo, la enfermedad se diagnostica por descarte de otras, no existe una prueba específica igual que tampoco existe un tratamiento específico sino algunos para mejorar sus síntomas.

Sin embargo, para esta mujer de que fue diagnosticada relativamente rápido para lo que suele ocurrir, sigue siendo difícil sobrellevar la enfermedad por la falta de comprensión hacia la misma ya que, "como aparentemente no tienes nada que demuestre que estás enferma y físicamente no hay ningún síntoma que se vea, decir que no me apetece hacer algo es muy complicado porque parece que es porque no quieres cuando, realmente, es que no puedes porque te encuentras mal".

Esa falta de entendimiento, para desesperación de muchos pacientes, alcanza incluso a muchos médicos que no la entienden, asegura esta ciudarrealeña, quien destaca que a veces hay sanitarios muy reticentes que piensan que quienes la padecen es porque tienen el umbral del dolor muy bajo. "Pero no es así. Por mi experiencia, puedo decir que soportamos mucho el dolor".

En esos mismos términos coincide la presidenta de FibroReal, Prado Estradas, quien reconoce la importancia de esta carrera para visibilizar la fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica ya que existe una gran incomprensión precisamente por la falta de información. "La sociedad no sabe que el dolor generalizado se hace dueño de tu cuerpo, a veces de forma más leve y otras más intensa, sin que haya cura ni tratamiento", ha explicado.

Ansiedad, pérdida de concentración y de memoria, alteraciones del sueño o cansancio extremo son otros de los muchos síntomas de esta enfermedad "invisible" por lo que desde FibroReal se trata de ayudar a los enfermos para que no se sientan "solos ni perdidos".

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para la carrera, que acabará con una gran fiesta en los Jardines del Prado, se pueden realizar online hasta el 5 de abril en www.maratonclm.net, donde el abono de los 5 euros por dorsal y camiseta --que el corredor podrá ampliar en al cifra que quiera-- se hará a través de una pasarela de pago seguro sin coste adicional.

Además, de forma presencial, se podrá hacer en Intersport, Concejalía de Igualdad, Colegio de Enfermería, BQB Depilación Láser, Centro de la Mujer y Peco Fotógrafos. La cuota se podrá ingresar en Globalcaja, en la cuenta ES49 3190 2073 1223 5551 6721 y el dorsal junto con la camiseta se podrá recoger el día antes de la prueba de 17.00 a 21.00 horas en la planta baja del Ayuntamiento o el mismo día en la salida a partir de las 9.00 horas.