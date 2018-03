La XIX “Diez Millas” de Madrigueras rindió homenaje al pequeño Gabriel

Lunes, 19 marzo 2018

Polideportivo: Atletismo Popular

DEPORTES | El Día 11:50 |

La 19ª edición de “Las Diez millas” de Madrigueras rindió homenaje al pequeño Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería hace un par de semanas. Fue un gesto de solidaridad de la gran familia del atletismo popular ante este horroroso crimen y un detalle de cariño y ternura para los padres de Gabriel, especialmente para su madre, Patricia Ramírez, por su vinculación con el atletismo pues que ejerce como speaker en el Circuito de Carreras Populares de Almería. Todos los atletas que corrieron en Madrigueras llevaron una pegatina en su dorsal donde se encontraba un dibujo de un pez y un slogan donde se podía leer “Todos somos Gabriel”.

Las inclemencias meteorológicas incidieron de forma directa sobre la prueba. Un par de horas antes del comienzo, y bajo un auténtico diluvio, los organizadores de la carrera evaluaron la posibilidad de suspenderla, tal y como ocurrió en Albacete con el II Duatlón Cross que iba a tener como escenario el Parque de La Pulgosa. Afortunadamente, la lluvia cesó y se optó por eliminar los tramos de barro para evitar caídas, especialmente en la zona que ascendía a la ermita de San Jorge, reduciendo el trazado hasta los 13.500 metros en lugar de las diez millas previstas (16.090 metros).

En el aspecto estrictamente deportivo, la octava prueba puntuable del XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares, organizado por la Diputación de Albacete, tuvo a una clara protagonista, María Ángeles Magán (C. A. Albacete-Diputación), quien consiguió su sexta victoria en Las Diez Millas de Madrigueras y se convierte en la persona que más triunfos acumula. En esta ocasión, con clara ventaja sobre el resto de corredoras. La segunda clasificada, su paisana Adela Cabañero (27 de Agosto de Madrigueras), llegó a meta con una diferencia superior a los cuatro minutos.

En categoría masculina hubo más igualdad. En la primera vuelta, un pelotón de cinco unidades llegó a la alfombra de cronometraje en el mismo tiempo, grupo formado por Domingo Cuevas (Grego Racing Team), Paco Núñez Chumillas (Albacete-Diputación), Javier Muñoz (El Pinar-Ekuon El Conchel), Arturo Quijada (Albacete-Diputación) y Miguel Ángel Torrecilla (El Pinar-Ekuon El Conchel). En la segunda parte de la carrera se disolvió el grupo a causa de los cambios de ritmo provocados por Javier Muñoz, quien finalmente acabó ganando la prueba.

Junto a la 19ª edición de Las Diez Millas de Madrigueras se celebró otra carrera soporte, la 9º edición de Las Cinco Millas. Los primeros atletas en llegar al arco de meta fueron Roberto Carlos Gabaldón (C. A. Tarazona) con 23:20, Javier Villaescusa (Escuela del Corredor de Almansa) con 23:31 y Daniel García Ponce (C. A. Iniesta) con 23:33. En categoría femenina, las tres primeras fueron Libertad Luján (C. A. El Herrumblar) con 29:40, Miriam Cerro (DSC Running Albacete) con 31:33 y Amanda Cristina Matute (Tres Leguas de Villamalea) con 35:32.

Todos los atletas pudieron disfrutar de un generoso aperitivo al finalizar la carrera. Los clubes con más de 15 corredores inscritos recibieron un jamón, un soporte jamonero y un cuchillo, herramientas necesarias para dar buena cuenta del pernil en el salón de actos donde se realizaba la entrega de trofeos, en este caso de manos de la diputada provincial de deportes, María Victoria Leal, el alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera, y el concejal de deportes, Antonio Villar. Durante el acto fue homenajeado el presidente del club local, José Manuel Herreros Peñafiel, “Peña”, quien recibió un recuerdo por parte de sus compañeros.

Media Maratón de Villarrobledo el sábado

La XIV Media Maratón Ciudad de Villarrobledo, prevista para el próximo domingo 25 de marzo, se adelanta a la tarde del sábado para evitar coincidir con el Domingo de Ramos, festividad que supone el comienzo de la Semana Santa. Así las cosas, el próximo sábado 24 de marzo, a partir de las 16:30 horas, comenzará la primera media maratón del Circuito Provincial de Carreras Populares. Más adelante llegarán las otras cuatro medias maratones del este calendario que soporta 48 carreras al año, en concreto las medias de La Roda (sábado 14 de abril), Almansa, (sábado 19 de mayo), Albacete (domingo 10 de junio) y Hellín (domingo 28 de octubre).