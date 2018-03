Los favoritos no fallaron en la fase previa del Open Diputación de Cuenca

Martes, 20 marzo 2018

Polideportivo: VIII Open Diputación Cuenca de Billar a Tres Bandas

DEPORTES | El Día 08:05 |

Carpetazo a la Fase Previa del “VIII OPEN DIPUTACIÓN DE BILLAR A TRES BANDAS”, con los favoritos liderando sus respectivos grupos clasificatorios, en los que destaca el rendimiento de jugadores como Gregorio Guijarro, Javier Mora, Ángel Crespo y Jesús Culebras, que marcaron los mejores promedios, no pudiendo reseñar sorpresas relevantes, por lo que la lucha por el título crecerá en interés en las próximas fechas con la disputa de los Octavos de Final.

Javier Mora dominó el Grupo A, con un juego intermitente, muy por debajo de sus posibilidades reales. Eugenio García fue segundo. Modesto Cañas, tercero, cerraba el trío de clasificados. Julián Antonio Mora revolucionó el Grupo B, imponiéndose a uno de los favoritos, Ángel Crespo, que obtuvo la segunda plaza, por delante de Ángel Mora, que se lo curró de lo lindo para ser tercero.

Gonzalo Criado no tuvo oposición en el Grupo C, resolviendo con oficio todos sus compromisos, relegando a la segunda posición a un competitivo Luis García. Un billarista en alza como Carlos Mialdea, mostró sus cualidades para hacerse con una reñida tercera plaza. Absoluta superioridad de Gregorio Guijarro en el Grupo D, donde la nota positiva la dio Paulino Fernández, un debutante que pisa fuerte en un torneo de alto nivel. Un jugador emblemático como Enrique Montoya no podía faltar a la cita, pasando con solvencia a la fase final.

Un renacido Carlos Fernández lideró el Grupo E, donde no desentonó Jesús Culebras, segundo por delante del “profe” Luis Antonio Rosillo, que accede con todos los honores a las eliminatorias decisivas.