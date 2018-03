… Y DE ALGUNOS “CORREOS” (Salvador Jiménez Ramírez)

Lunes, 19 marzo 2018

Las dotaciones presupuestarias, respecto de las apremiantes innovaciones técnicas de un Servicio de Correos, moderno, en expansión constante, acarrearon problemas en las posibilidades de la Institución; siendo, por fin, acogidos los planes y proyectos por el Primer Plan de Desarrollo Económico-Social; permitiendo la expansión a la Red Télex, con cuatro mil abonados. También se ampliarían los Servicios de Telecomunicaciones, la mecanización, los nuevos Servicios Postales y la modernización y diseño de los edificios.



… ALGUNOS “CORREOS”: el tema atañente al amplio espectro del Servicio de Correos, tratado en capítulos anteriores (en demasía, tal vez), limita este último apartado, en el cual prescindiremos de datos estadísticos, haciendo hueco a pequeños pasajes de vivencias de “Carteros”, de nuestro ámbito social, afanándose por cumplir con su cometido, en circunstancias de imposibilidad… Salvador Jiménez Álamo, fue el primer “correo” del que tenemos noticias, finalizada la guerra de África… Aquél, traía consigo en su “saco petate” el uniforme de caqui, con galones de cabo y grapada en el burdo estambre, medalla al mérito militar; en partes de su cuerpo costurones de la metralla y en su mente “reguerones” de traumas, que desembocaban en “lagos” colmatados de angustias, al ser “arrastrado” a una guerra que él denominaba de “espanto”. (Leer Morir en Marruecos, de Mariano Velasco). La Soberanía del Estado le dio amparo, contratándolo de manera eventual (y en “negro”), para hacer de “correo” entre Ruidera y Argamasilla de Alba. Actividad que realizaba, andando unas jornadas, otras en burro o mulo aparejados con aguaderas y en el último estadio del “contrato”, en bicicleta. En el contorno Ruidera-Argamasilla de Alba, aquel “correo” también recogía y entregaba cartas a guardeses, yeseros, carboneros… Cuando no daba con ellos, tapaba la correspondencia con lajas de piedra (con señal encima), a la vera de los habitáculos. Narraba el ancestral “correo”, que un día le rogó un carbonero: “ …, y si no lleva uste mucha prisa, me lea la carta mientras se bebe un pucherejo de zurra; que yo, aparte de no saber leer y escribir casi na, apenas si veo, asique bastante desgracia tengo… Que no hay peor desgracia pa una persona que no saber leer y escribir, pa poder contar a otras personas la verda con libertá, en papel encerrao en sobre. Que en alguna carta de las que uste me deja, como son muchas las injusticias que un familiar nos cuenta, que padecen, que no tienen remedio, la mujer las quema en la carbonera, pa dejar de llorar y pa que vea la llama Dios si de verda está por ahí arriba… Si mañana me trae uste un cachejo de papel blanco y un sobre, que se lo pago en cuanto vendamos un saco de carbón, le escribiré algo más claro a mi familia, porque de lo que les puse en el papel de estraza del pescao, no han entendío nadica…”.



Finalizada la contienda civil española, proveniente de Herrera del Duque, arribó a la aldea de Ruidera, José Sanz, (alias el “Hermano Correo”) su esposa Pura y Soledad, una nieta de Pura. José Sanz vino destinado a Ruidera, con plaza fija, uniformado, siendo acogido con entusiasmo y algo de asombro. José era un buen profesional, no exento de barruntos de mal genio, (así nos lo han contado) y muy riguroso con la “cosa” encomendada…El trayecto Ruidera-Argamasilla de Alba y viceversa lo hizo a pie durante unos meses y enseguida en una fabulosa bicicleta, envidia de “chicos y grandes” de la ribera… Como pinchaba los neumáticos con frecuencia, Pura, abreviada la faena de la casa, agarraba una escoba y barría el chinarro (había quien los echaba a propósito) de varios tramos de la senda, que discurría por la margen fluvial derecha. Como nosotros recordamos al “Hermano Correo”, próxima su jubilación, nos informan lugareños longevos que, cuando el “Hermano Correo” repartía las cartas en Ruidera y el destinatario no se encontraba en el domicilio, si durante el día no conseguía localizarlo, lo hacía a la anochecida… Porque cuando otro vecino le decía que si le daba la carta se la entregaría a fulano o a zutano, él le apercibía: “…, la correspondencia hasta que llega al destinatario, es responsable el cartero, que no debe cometer abusos ni negligencias, y propiedad del expendedor; alcanzando el secreto la prohibición de dar noticia alguna de las clases, número, dirección u otras circunstancias…



Hemos comprobado, actualmente, cómo personal de Correos, contratados de manera bastante precaria, mujeres principalmente, que sería injusto no reconocer su extraordinaria responsabilidad, seriedad y sobreesfuerzo, (también sus errores) montaban la oficina, en pleno verano, en sus vehículos y en la vía pública, para dar un buen servicio a los vecinos, hasta utilizar local cedido por el ayuntamiento, donde el callejero de la población es un auténtico “bodrio”.

CORREOS- ERRORES, OTRAS INSTITUCIONES Y CIRCUNSTANCIAS. Es posible que las inauditas tecnologías, no le permitan ya al Servicio de Correos tradicional, ejecutar lo mucho que le ha quedado por hacer; aunque reformas acometidas hasta la actualidad, han significado considerables logros… Si bien, hoy día, es necesidad ineludible mejorar el funcionamiento de este organismo, (que cuenta en la actualidad con más de cincuenta mil trabajadores) pese a que en muchos núcleos rurales, la dirección del vecindario y el callejero presentan un panorama de significativas deficiencias… Imaginaos (tal vez os haya sucedido, por lo que no tendréis que conjeturar nada) que estáis jubilados, sois preceptores de una modesta paga de seiscientos euros y la Diputación u otro organismo oficial, os envía notificaciones por correo ordinario sin certificar, relacionado con el estipulado pago de impuestos, (“que el periodo de pago lo pongan para los días veintisiete, que cobramos”-dice un jubilado-) de las cuales no tenéis noticias, porque el cartero-cartera no os las ha entregado… Al cabo de años, una vez más, en “carta franqueo pagado” sois apercibidos con notificación de la providencia de vía de apremio y requerimiento, la cantidad misma a pagar más el recargo aplicado por impago… ¡De locura! El ciudadano en cuestión, no tiene por más que preguntarse qué nos resuelven nuestras instituciones…Muchas de las cuales, por lo que más se preocupan es por “capturar” los resortes de poder, retenerlos y dejar en posición de inferioridad al ciudadano de escasos posibles para contratar prestigioso letrado que de la tabarra a los tribunales… No son pocas las instituciones que, parece tuvieran que ser adoradas como tótem sagrados… No faltan los tonos recargados, con petulante hieratismo, por lo que el ciudadano sufre constantemente una falta de correspondencia justa, entre sus reivindicaciones y la actitud inflexible, estática o de desatención de ciertos organismos oficiales, ante determinadas circunstancias… Creo que fue Ortega y Gasset quien denominó HEROISMO, a la constante lucha del ser humano contra ciertas circunstancias.