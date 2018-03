Lunes, 19 marzo 2018

LA PUEBLA DE MONTALBÁN

Toledo | ELDIAdigital.es

El pasado fin de semana La Puebla de Montalbán (Toledo) celebró el pregón con el que se inauguraban los actos litúrgicos de la Semana Santa 2018. Un pregón que fue pronunciado por Fernando Redondo Benito, natural de Tembleque, colaborador de las Obras Misionales Pontificias y de la ONGD Misión América.

Fernando Redondo quiso presentar un pregón diferente, comenzando con la afirmación de la Resurrección de Cristo, porque “¡Cristo ha resucitado!”, ya que “debemos poner nuestra mirada en el Domingo de Resurrección y desde ahí vivir la Semana Santa”.

Quiso ser decididamente claro al señalar que “les puedo asegurar que no existe Semana Santa sin oración. No se puede vivir la Semana Santa sin Eucaristía. No existe Cofradía ni Hermandad sin vivir la fraternidad, la oración, la penitencia, la limosna, la caridad. No existe procesión que no lleve a la oración. No existe Viacrucis que no lleve a la Eucaristía. No existe celebración del Triduo Pascual sin que suponga un cambio y una conversión personal, conversión misionera de cada uno de nosotros y de nuestra comunidad parroquial en su conjunto. No existe Semana Santa sin vivirla con entusiasmo misionero”.

Para ello pidió a los cofrades, a las hermandades y cofradías que “cambien, que afronten una decidida transformación misionera”, destacando que “el futuro de las cofradías y hermandades vendrá solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven la plenitud pura de su fe, que sean, como la Iglesia, más interiorizadas, que no suspiran por mandato político y no flirtean con la izquierda y con la derecha”. Enfatizó además que “las cofradías y hermandades deben encontrar de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro: la fe en Dios Trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho ser humano, la ayuda del Espíritu que durará hasta el fin”.

También quiso Redondo señalar momentos en los que “en la actualidad matamos a Jesucristo”, porque “matamos a Jesucristo cada vez que no acogemos su noticia: ¡convertíos y creed en el Evangelio!, ¡proclamad el Evangelio a toda la creación! Crucificamos a Jesucristo cada vez que miramos a otro lado. Crucificamos a Jesús cada vez que somos indiferentes. Crucificamos a Jesús por el abandono de nuestra presencia y testimonio católico, porque nuestra vida debe ser testimonio de Él, siendo otros Cristos para el mundo, siendo otros Cristos en el mundo”.

Pidió que “contemplemos al Crucificado, con oración confiada y agradecida. No nos dejes solos en nuestra aflicción. Miremos a Jesucristo. ¿En quién podrían esperar los torturados de tantas cárceles?, ¿dónde podrían poner su esperanza tantas mujeres humilladas y violentadas sin defensa alguna?, ¿a qué se agarrarían los enfermos crónicos y moribundos?, ¿quién puede ofrecer consuelo a las víctimas de tantas guerras, terrorismos, hambres y miserias? ¡Cristo, y solo Cristo!”.

Acabó su intervención pidiendo firmemente que se viva y proclame la Resurrección, porque “la resurrección de Cristo nos revela el sentido de la historia humana, de todos los acontecimientos cotidianos, nos revela la dirección de toda la realidad, que tiende hacia la vida, hacia la plenitud de expresión de nuestra libertad”.

Redondo Benito, ante una Iglesia Parroquial llena, agradeció de manera especial la invitación de la Unión de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de La Puebla de Montalbán y al párroco de La Puebla de Montalbán, Jesús López Muñoz, por la posibilidad de hacer presente en ese pregón a los 13000 misioneros españoles, “que con su vida dan ejemplo de entrega sin medida, de Evangelio hecho vida, de encuentro con Cristo."