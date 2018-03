Las intolerancias alimentarias afectan más a las mujeres que a los hombres

Lunes, 19 marzo 2018

“Según algunos expertos -explica Quim Sánchez, creador de Allergeneat, app que detecta la presencia de alérgenos en los productos leyendo el código de barras- existen distintos factores que están provocando un aumento en las intolerancias alimentarias en los últimos años, como el consumo de medicamentos y el estrés. Además, cuanto más procesados están los alimentos que comemos, mayor posibilidad tenemos de desarrollar intolerancias. En tercer lugar, hay condiciones medioambientales que tampoco favorecen la causa, como la contaminación electromagnética, el consumo de metales pesados, etc.”.

En cuanto a porqué la población femenina se va más afectada no se tiene respuesta. Además de los datos extraídos del estudio de Allergeneat, varios expertos en este campo sustentan la teoría: “Como declara el bioquímico especializado en intolerancias alimentarias Félix López Elorza -explica Quim- se sabe que hay 8 mujeres afectadas por histaminosis alimentaria no alérgica por cada hombre, pero no sabemos por qué”. La histamina es la molécula que, entre otras, regula las funciones normales del estómago y que, en exceso, causa distintas intolerancias alimentarias. El estrés, por ejemplo, libera histamina en grandes cantidades.

Lo que sí es cierto es que es “es un tema que preocupa cada vez a más personas de todas las edades”, apunta Quim. Tras solo 30 días del lanzamiento de Allergeneat, “se habían superado las 2.000 descargas”. Esta ‘app’ se descarga de forma gratuita y su utilización es muy sencilla. El usuario crea un perfil en el que especifica a qué productos es alérgico o intolerante. Después, basta con escanear el código de barras del producto y en menos de un segundo aparece en la pantalla del teléfono ‘apto’ en verde o ‘no apto’ en rojo.

“En España -añade- hay 12 millones de personas con problemas de alergias e intolerancias y el crecimiento es exponencial”. Por eso, y porque a su pareja le detectaron varias intolerancias, este ingeniero en telecomunicaciones se puso a trabajar en una ‘app’ que pudiese ayudar a estas personas. “De pronto nos encontramos que perdíamos muchísimo tiempo haciendo la compra porque teníamos que leer las etiquetas de los productos y pensé que un lector de códigos de barras podría ser la solución”.

Allergeneat detecta los alérgenos de la mayoría de productos de marca propia del mercado, alrededor de un 90%, y cuenta con una base de datos con más de 100.000 referencias del mercado nacional, que se actualiza mensualmente con 9.000 referencias nuevas. Esto la convierte en la ‘app’ referente del mercado, ya que las demás aplicaciones tienen apenas un tercio de las referencias y muchas de ellas son introducidas por los usuarios, reduciendo la fiabilidad de los datos. El algoritmo que sustenta Allergeneat supera tres filtros en 0,1 segundos, lo que aporta a la ‘app’ cerca del 100% de fiabilidad. Otra característica que asegura la veracidad de Allergeneat es que los usuarios no tienen acceso a modificar datos. Además, no es necesario 3G, 4G ni Wifi mientras se usa.