El PSOE pide transparencia en los contratos menores sin publicidad

Lunes, 19 marzo 2018

TALAVERA DE LA REINA

Toledo | ELDIAdigital.es

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha informado esta mañana de las mociones que su Grupo llevará a Pleno esta semana. La primera de ellas es para pedir que todos los contratos menores y los realizados por procedimiento negociado y sin publicidad, los de procedimiento con negociación, los de procedimiento restringido, además de las modificaciones no previstas en los pliegos, las suspensiones y extinciones de contrato, las subcontrataciones etc, pasen mensualmente a una sesión especial de la Comisión de Cuentas para informar detalladamente a la oposición de cada uno de ellos, importe, adjudicatario, criterios de valoración etc.



El portavoz ha explicado que un importante número de contratos, por sus características, escapan al control y fiscalización de la oposición, “y por tanto, de la ciudadanía”. Para Gutiérrez, a pesar de que el Gobierno alardea de transparencia, “en la página web del Ayuntamiento no figuran los contratos de este tipo hechos el pasado año; sí están los de 2016, y suponen un porcentaje muy alto del total, casi un 36 por ciento”.



Sólo en las últimas semanas hemos conocido tres importantes contratos realizados de esta forma, “curiosamente días antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos, que los restringe, y hablamos del Plan Estratégico de Competitividad Urbana Talavera 2025, por un importe de 69. 782.056€, o el suscrito para la Elaboración de un Proyecto de Definición del Modelo de Plataforma Logística Intermodal, por más de 54.450€, o el contrato para Trabajos de Excavación Arqueológica para la Construcción de la Ampliación de los Juzgados, por importe de 60.246,02€”.



Según Gutiérrez, “son contratos que no se ven en las mesas de contratación, sobre los que no tenemos ninguna información, pero que se pagan con dinero público de los talaveranos, incluso sin tener competencias para ello, como en el caso de las excavaciones en los Juzgados, o de la viabilidad de la Plataforma Logística, que corresponden a los respectivos Ministerios del Gobierno Central”.



Gutiérrez ha pedido también que se expliquen todos los “modificados” que se hacen en los contratos, “porque luego nos encontramos cosas totalmente distintas a las que se contrataron, como en la Plaza del Reloj y la Corredera, y en definitiva, queremos poner orden en el desorden en que está instalado el Gobierno Ramos”.



REFORZAR LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO



También se llevará a Pleno una moción, coordinada con todas las grandes ciudades de la región, para pedir un aumento de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que de alguna manera reviertan los recortes que se hicieron, y que no se han recuperado. En Castilla-La Mancha se suprimieron 306 guardias civiles y 300 policías, un 12,5 % del total.



En el caso de Talavera, estamos aún peor, por encima de la media regional, ya que alcanzamos un 12,5%, con 12 guardias civiles y 20 policías menos. Igualmente en la comarca se han pedido numerosos efectivos, por lo que se insta al Gobierno a reponerlos, “porque estamos hablando de muchos empleos fijos, y también de fijar población en un momento muy delicado”.



En la moción también se solicita la equiparación salarial con otros cuerpos autonómicos, “y que se dote de los medios necesarios para desarrollar su labor, especialmente a las mujeres en el caso de los chalecos antibalas”.