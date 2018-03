CLM no se plantea la EBAU única para toda España propuesta por CyL

Lunes, 19 marzo 2018

Castilla y León no cuenta con el respaldo de Castilla-La Mancha y mucho menos de Extremadura, ambas gobernadas por el PSOE, a la hora de consensuar una única selectividad o Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para toda España, algo defendido por el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera para eliminar la discriminación actualmente existente entre alumnos de distintos territorios.

La titular del ramo extremeña, Esther Gutiérrez, lo ha dejado bien claro este lunes minutos antes de participar en Valladolid en el programa de encuentros 'Pensando en Educación', donde, a preguntas sobre si respalda la propuesta de Castilla y León, considera que actualmente hay cuestiones de mucha más importancia en términos de calidad educativa y, en cualquier caso, ha mostrado su frontal oposición.

"Entiendo y respeto la reivindicación de Castilla y León, pero no considero que sea un problema general nacional. Es algo que no ha planteado problemas en Extremadura ni en el resto de comunidades autónomas", ha apuntado Gutiérrez, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha puesto fin a su respuesta de forma tajante: "Yo no respaldo una prueba única a nivel nacional".

Tampoco parece que en Castilla-La Mancha la demanda formulada desde Castilla y León sea una cuestión urgente, al menos eso se desprende también de lo manifestado por su consejero de Educación, Ángel Felpeto, presente también en el encuentro mantenido en Valladolid con su homólogo castellanoleonés, Fernando Rey, ya que reconoce que la posibilidad de una única EBAU se ha trasladado a las universidades pero "no hay una postura común".

Felpeto entiende que es una cuestión de la que hay que hablar pero sobre la que no se ha tomado una decisión al respecto, al tiempo que, en un intento por no ser tan taxativo como la anterior, ha dejado caer la posibilida de llegar a un punto de encuentro. "Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cuanto a las oposiciones del profesorado y sobre la reválida, seguro que nos entendemos también en esta cuestión", concluye.

En lo que sí coinciden los responsables del ramo en las tres comunidades autónomas es en la necesidad de cerrar un Pacto Educativo, y ello a pesar de la retirada de PSOE y Unidos Podemos de la subcomisión constituida al efecto en el Senado.

"UN LANCE DE LA NEGOCIACIÓN"

Para el consejero de Castilla y León, Fernando Rey, la marcha del PSOE de la mesa plantea un serio contratiempo, sobre todo porque se trata de "un partido que gobierna y que es parte fundamental del sistema educativo en España", aunque se ha mostrado optimista y considera que se trata únicamente de "un lance de la negociación y no algo definitivo, con lo que seguro que finalmente las aguas vuelven a su cauce e impera la cordura".

Rey basa su optimismo en el tono y postura unánime mostrado por todos los consejeros del ramo a su paso por el Senado, con independencia del partido político que gobierna en cada comunidad, algo que ha calificado como "un rayo de esperanza" que anima a penar que el Pacto Educativo podría alcanzarse este mismo año o en el próximo "porque es algo necesario que demanda la ciudadanía".

De la misma opinión es la consejera de Extremadura, quien va todavía más allá y recuerda que en una época de "tiempos convulsos a nivel político y social" es preciso sellar un acuerdo pero "respaldado con un suelo de financiación mínimo, con financiación real, con el fin de compensar los más de 8.000 millones de recortes sufridos por el sector durante la crisis y para garantizar una educación inclusiva, equitativa igualitaria".

A esa última reivindicación se ha sumado también el consejero castellanomanchego, Ángel Felpeto, máxime, como así ha recordado, cuando la Comunidad a la que representa cuenta con el problema de coste añadido que supone la escuela rural, "que es preciso mantener", y el desarrollo urbanístico experimentado por provincias como Guadalajara.

Los tres consejeros han participado este lunes en los encuentros 'Pensando en Educación', organizado por la Consejería de Castilla y León, como espacio de debate, reflexión y comunicación para los profesionales del sector y la administración educativa.

Así, se persigue como objetivo prioritario ahondar en temas relevantes, directa o indirectamente, con la enseñanza.