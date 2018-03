El PP pide saber en qué se gasta la partida de la "Escuela de Igualdad"

Lunes, 19 marzo 2018

IGUALDAD

Toledo | ELDIAdigital.es

El coordinador del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, ha anunciado que el PP ha registrado en el Ayuntamiento de Toledo la solicitud de información de cómo se ha distribuido el presupuesto del proyecto 'Escuela Toledana de Igualdad', pues, según afirma, el presupuesto total asciende a 16.900 euros "pero dentro de ese programa aparecen diferentes actividades y conferencias de las que desconocemos cómo se han distribuido en presupuesto para cada una de ellas".

Velasco ha explicado que hubiese sido deseable que en la inauguración de esta 'Escuela por la Igualdad', la alcaldesa, Milagros Tolón, "no hubiese presentado a una persona para hablar de igualdad que en sus redes sociales y en sus escritos ofende a los católicos", ha informado el PP en nota de prensa.

"Nos hubiese gustado que la alcaldesa hubiese elegido a una persona de consenso, pues hay muchas mujeres capacitadas para hablar de igualdad sin faltar el respeto insultando a los católicos, como hace la conferenciante escogida por Tolón", ha afirmado.

En otro orden de cosas, José Manuel Velasco ha calificado de despropósito total "la chapuza de obras de la Plaza de Zocodover, algo que una Ciudad Patrimonio de la Humanidad no merece". "Lo ocurrido en estos tres meses de obras desde que Tolón dio la orden de talar los árboles de más de 70 años por que no le gustaban estéticamente y no estaban alineados, ha sido la sucesión de parches y chapuzas inaceptables".

En opinión de Velasco, el problema está en que la alcaldesa en estos tres años "no se ha sentado a trabajar en un Plan de Pavimentación para el Casco, acorde al Casco Histórico, con criterios homogéneos para los pasos de cebra y losetas de plazas, entre otras cosas y al final queda todo en parches y pegotes en sentido".

Por último, el coordinador ha lamentado que tras una inversión en Zocodover de más de 300.000 euros entre luces y obras "es inadmisible que la plaza haya quedado como ha quedado", sobre todo cuando la alcaldesa lo ha calificado de un "proyecto bonito, ambicioso, y novedoso, al estilo de las grandes plazas europeas y españolas". "Lo que está claro es que Tolón no ha supervisado la obra, porque si realmente para ella lo que se ha hecho es bonito, vistoso y novedoso, la alcaldesa tiene un problema de conceptos", ha concluido.