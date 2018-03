El PSOE reclama que las instalaciones deportivas municipales se adapten para personas con discapacidad

Lunes, 19 marzo 2018

política

Guadalajara | El Dia

El concejal socialista Ángel Portero ha pedido que se destine al menos un 2% del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para deporte inclusivo y adaptado.

“Este año, Guadalajara es Ciudad Europea del Deporte, pero la inversión en deporte accesible o inclusivo ha sido realmente escasa”, ha señalado el concejal socialista. Pese a que históricamente ha habido y sigue habiendo en Guadalajara deportistas que han conseguido grandes éxitos en deporte adaptado, las inversiones para promocionarlo y facilitar la práctica no han sido proporcionales. El resultado es que sigue habiendo serias carencias de accesibilidad en las instalaciones, en la formación de monitores e incluso de material deportivo.

“A menudo, las personas con discapacidad que asisten como público a presenciar una competición tienen que situarse detrás de las gradas, y eso no crea inclusión. También hay vestuarios no adecuados para quienes quieren usarlos de forma autónoma y las máquinas de gimnasia que hay en las instalaciones municipales no están adaptadas”, ha relatado Portero a modo de ejemplos.

La moción socialista pide que se corrijan todas estas carencias, además de plantear otras iniciativas, como la celebración de un Día del Deporte Inclusivo al menos una vez al año, en cual se organizarían actividades deportivas con material adaptado para que pudieran ser compartidas de igual a igual por personas con discapacidad y sin ella. Otra de las propuestas tiene como objetivo que se faciliten ayudas para la creación de clubes o asociaciones deportivas de personas con discapacidad, como se hace con el resto de clubes de la ciudad.