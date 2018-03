Convocatoria de ayudas municipales para estudiantes en Argamasilla de Alba

Martes, 20 marzo 2018

educación

Ciudad Real | El Dia

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba ha hecho pública la convocatoria de solicitud de ayudas para los estudiantes universitarios y no universitarios de la localidad, que cursen sus estudios en otros municipios o ciudades en el curso 2017/2018.

Podrá solicitar estas ayudas cualquier vecino o vecina que se encuentre cursando estudios de alguna de las enseñanzas del sistema universitario español adaptadas al espacio europeo de Educación Superior, conducentes a títulos oficiales de Grado o equivalentes. En el apartado general la cuantía asciende a 400 euros, mientras que las especiales es de 100 euros.

En el caso de los estudiantes no universitarios, podrán solicitar estas ayudas cualquier vecino o vecina que se encuentre cursando estudios, de alguna de las enseñanzas regladas del sistema educativo no universitario español, de las que no exista oferta formativa en la localidad.

Asimismo, y con el fin de poder coadyuvar a las familias que por trabajo tengan su vivienda habitual en el campo, podrán solicitar estas ayudas cualquiera que se encuentre cursando estudios de alguna de las enseñanzas regladas del sistema educativo no universitario español, siempre y cuando esté empadronado o empadronada en Argamasilla de Alba, tenga su residencia a una distancia no inferior a 10 km del centro escolar y no cuente con ayudas para el transporte escolar.

En estos casos las ayudas a conceder se distribuirán en ayudas al desplazamiento de hasta 150 euros y ayudas a la residencia de 150 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes junto con la documentación necesaria finalizará el próximo día 30 de Abril de 2018, inclusive.

Información más concreta en la web municipal: www.argamasilladealba.es.

Bases estudiantes universitarios

https://sede.argamasilladealba.es/sede-electronica/subvenciones/detalle-subvencion/ic/ayudas-para-estudiantes-universitarios-o-que-cursen-estudios-superiores-en-el-curso-20172018/

Bases estudiantes NO universitarios

https://sede.argamasilladealba.es/sede-electronica/subvenciones/detalle-subvencion/ic/ayudas-para-estudiantes-no-universitarios-que-cursen-sus-estudios-fuera-de-la-localidad-en-el-curso-6/