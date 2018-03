El Casas Colgadas puso en serios apuros al líder Gandía 

Miércoles, 21 marzo 2018

Polideportivo: Liga Nacional de 2ª División de Billar a Tres Bandas

DEPORTES | El Día 08:20 |

Se impuso la lógica en la 6ª jornada de la LIGA NACIONAL DE 2ª DIVISIÓN DE BILLAR A TRES BANDAS, donde el CLUB CONQUENSE DE BILLAR CASAS COLGADAS se vio superado por el GANDÍA BILLAR CLUB (2-6), líder inabordable del Grupo C, aunque no con la contundencia que se presumía de antemano por un cuarteto de lujo a nivel nacional.

No entraba en los pronósticos que los conquenses lograsen puntuar frente a un adversario de superior categoría, pero si sabían que deberían rendir al máximo para no verse desbordados por los de la Comarca de “La Safor”. El combinado local trabajó a destajo para ofrecer una digna imagen, acorde con la categoría en la que militan, y la verdad es que no desentonaron en absoluto ante el numeroso público asistente al Pabellón San Fernando, realizando buenos partidos, consiguiendo un triunfo parcial y poniendo en jaque el resultado de otros dos.



FRANCISCO ROMERO nos brindó a todos los presentes un excelente partido, frente a un oponente muy competitivo, como es Francisco Estruch. El billarista local dominó en todas las facetas del juego, con brillantez, eficacia e inteligencia, ante un jugador que no le dejaba respirar (21-16). El gandiense logró apretar un poco el tanteador tras el receso, hasta un inquietante 33-30, pero “Fran” supo salir airoso del apuro, con elegancia, para acabar imponiéndose por un más que merecido 40-32.



Discreto partido de JAVIER MORA, quien acabó pagando muy cara su falta de concentración inicial, completando una floja 1ª mitad (10-21). Un mayor control del conquense tras el receso, le permitió situarse a tan solo dos carambolas de su adversario (22-24), manteniendo de ahí al final del choque una dura pugna con el joven Iván Mayor, quien acabó adjudicándose el triunfo por un ajustado 28-30.



Paridad en los primeros compases de juego entre JORGE SÁNCHEZ y Jesús Rico, dominando tímidamente a un rival de contrastada calidad (9-8), aunque, de inmediato, el castallense incrementó de forma explosiva sus prestaciones, apabullando a nuestro deportista antes de la pausa obligada (10-23). En la reanudación, tremenda reacción del albaceteño del “Casas Colgadas”, endosándole a su rival un parcial favorable de 21-7, situándose por delante en el electrónico (31-30). De ahí al final del choque, toma y daca frenético, donde cualquiera pudo ganar, pero la fortuna acabo favoreciendo los intereses visitantes (35-40).



JOSÉ VICENTE no pudo, en esta ocasión, mostrar sus excelentes cualidades billarísticas. Su rival, José Luis Pascual, se lo impidió desde el inicio, aunque al descanso no estaba todo decidido (14-21). Más de lo mismo en el retorno, con el valenciano muy rocoso frente a la falta de recurso de nuestro jugador, lo que acabó derivando en un claro triunfo forastero (26-40).