Martes, 20 marzo 2018

MAÑANA

Toledo | ELDIAdigital.es

La mutua Solimat se sumará a la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down iluminando la fachada del Hospital San José.

La mutua Solimat se sumará al Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemorará este miércoles, 21 de marzo, iluminando la fachada del Hospital San José, en Toledo, con sus colores corporativos: azul y amarillo.

En diciembre de 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la Asamblea General de Solimat quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones, según ha informado la Mutua en nota de prensa.

Este año, Down España ha lanzado la campaña 'Auténticos', que muestra a las personas con síndrome de Down "tal y como son, sin artificios", y refleja que ellos "son inimitables, espontáneos y genuinos, en definitiva auténticos". El objetivo es que la sociedad se acerque más a la manera de ser, pensar y sentir de este colectivo que en España está formado por 35.000 personas y que los descubra como no lo había hecho hasta ahora.