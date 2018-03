Gala benéfica y actividades por el Día Mundial del Autismo en Villarrobledo

Martes, 20 marzo 2018

desde el 2 de abril

Albacete | ELDIAdigital.es

A dicha presentación han asistido el alcalde de Villarrobledo, Alberto González, la concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, y miembros de la Asociación Desarrollo Autismo Villarrobledo como Carmen García, Carmen María Arcos, Dolores Requena e Ignacio Arcos.



Como ha subrayado Rosaro Herrera, es importante este tipo de semanas que ayudan a visibilizar asociaciones sin ánimo de lucro que lo único que hacen es trabajar para tener recursos para, como en este caso, niños con autismo, y tengan mayor calidad de vida a la hora de comunicarse o relacionarse.



Esta asociación en Villarrobledo comenzó su andadura coincidiendo con la legislatura comandada por el actual equipo de gobierno socialista que, como ha explicado Herrera, les apoyó desde el primer momento,"puesto que es responsabilidad de las administraciones públicas es ayudarles". Por ello se les cedió un despacho en el Lucas Blázquez y en breve se les cederá un espacio mayor para que puedan llevar nuevas terapias.



Por su parte Ignacio Arcos ha explicado que el próximo 6 de abril en el Gran Teatro, se desarrollará una gala benéfica y se leerá un manifiesto con motivo de este día. Será la actividad principal de esta semana en la que se conmemora el Día Mundial del Autismo.



Por su parte Carmen García ha explicado que en la actualidad forman parte de Desarrollo Autismo Villarrobledo 12 niños, y en dos años se han aumentado las terapias. Ha dado las gracias a todos aquellos que han puesto su granito de arena en la gala benéfica del 6 de abril, con una entrada que tendrá un precio de 5 euros.



Por su parte el alcalde de Villarrobledo, Alberto González, ha recordado que gracias a estas actividades lo que se pretende es hacer ver a la población el esfuerzo que desarrollan asociaciones de este tipo. "Los niños-ha dicho-necesitan el apoyo de las familias y de las administraciones, en este caso la local, y firmamos un acuerdo en julio de 2016 porque entendíamos que era necesario, y más cuando veníamos de una época en la que a los maestros de audición y lenguaje se les había reducido la jornada y la atención a los niños con autismo en los centros ordinarios".



Desarrollo Albacete, como ha explicado el alcalde, lleva a cabo servicios en Villarrobledo no sólo para los niños de esta localidad, sino para todos los de la comarca y lo hace en el Lucas Blázquez. Además, como ha añadido, próximamente ampliarán sus terapias desde el Centro Social Polivalente Nuestra Señora de la Caridad. En cualquier cosa, como ha explicado, lo más importante son los niños, "y quien me conoce sabe que vengo del ámbito de la educación y de la discapacidad, y jamás como alcalde utilizaré la política como arma arrojadiza, por eso no es cierto, como dice el PP, que haya 20 casos que estén reivindicando una aula T.E.A".



Ha revelado que en Villarrobledo hay niños que presentan pocos síntomas y necesitan la ayuda de la administración y otros que ni siquiera cuentan con comunicación verbal, "y ahí es donde tenemos que estar y reivindicar la mejor modalidad de escolarización que sea posible para cada uno de los niños y niños, porque cada niño con autismo es diferente, y eso lo tienen que dictaminar los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización". En este sentido ha explicado que habrá casos en los que lo mejor sean centros de educación especial, otros mixtos y otros en aulas T.E.A., y saben los padres que el alcalde siempre estará a la cabeza, y es falso que haya 20 familias en Villarrobledo que estén demandando estas aulas como ha venido diciendo el PP". Para el alcalde no se puede utilizar a las familias de estos niños para hacer este tipo de políticas.



Por último el primer edil ha puesto en valor que el día 2 de abril se pondrá el Mercado de Abastos de color azul para visualizar esta enfermedad como color de la misma. Además, ha recordado que el 6 de abril se leerá un manifiesto para dar a conocer a esta asociación y se desarrollará un acto musical a beneficio de la Asociación Desarrollo Autismo Villarrobledo.