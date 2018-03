El Ayuntamiento respalda la entrega de Premios Solidarios 2018

Martes, 20 marzo 2018

Down Toledo

Toledo

La concejala de Familia y Accesibilidad, Maite Puig, y el concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo, han asistido este martes a la entrega de los 'Premios Solidarios 2018' que organiza la asociación Down Toledo para reconocer a las personas, organizaciones e instituciones que han destacado en el apoyo al colectivo durante el último año y a propósito de la celebración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down que se conmemora el 21 de marzo bajo el lema ‘Tengo Síndrome de Down y Soy Auténtico’.