Aurora & The Betrayers pasarán por Albacete el 21 de abril

Martes, 20 marzo 2018

Albacete | ELDIAdigital.es

Aurora & The Betrayers pasarán por Albacete el próximo 21 de abril y presentan este viernes en La Riviera madrileña su tercer álbum, Tune out the noise, publicado hace un mes y con el que ya han empezado a recorrer la geografía española encadenando conciertos, engrasando la maquinaria antes de esta importante cita jugando en casa.