Sahuquillo: “Rajoy debe responder políticamente de su gestión ante el Congreso"

Martes, 20 marzo 2018

Cuenca | ELDIAdigital.es

Y es que, según ha subrayado, “es la cita más importante del Gobierno con esta Cámara y hace tres años que no se convoca”.



Para Sahuquillo, el hecho de que no se haya celebrado aún esta cita demuestra la “escasa, por no decir nula, consideración que Rajoy tiene por los miembros del Congreso y por los españoles”. Según ha argumentado, asiste a las sesiones de control “porque no le queda otro remedio”, pero es que “en la pasada legislatura se negó a asistir a ellas, incumpliendo el deber constitucional. Incluso cuando el PP contaba con mayoría absoluta fue el presidente que más comparecencias solicitadas por los distintos grupos parlamentarios rechazó, más de 100”.



Asimismo “impide, mediante una utilización torticera y sin precedentes, la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios” y de hecho son ya 57 las proposiciones de ley que lleva vetadas, tanto de los grupos parlamentarios como de las comunidades autónomas. “Un récord nada desdeñable en un Gobierno que sólo ha sido capaz de enviar 17 proyectos de ley, tres cuartas partes de los mismos para cumplir con la trasposición de directivas europeas”, ha criticado.



El diputado socialista ha reprochado también en su intervención el uso “abusivo” de Rajoy de los decretos-leyes, “alcanzando un porcentaje de los mismos sobre el total de iniciativas legislativas que ningún otro Gobierno había alcanzado en democracia”. Como ejemplo ha puesto que, con la mayoría absoluta del PP y sus 186 diputados, un 34% de sus normas con rango de ley fueron decretos-leyes, pero es que en la actual legislatura, con solamente 134 diputados y “muy lejos de la mayoría absoluta, ha llegado a un porcentaje incluso mayor, pues más del 75% de la producción legislativa del Gobierno se ha hecho mediante este instrumento excepcional para legislar”.



Todo ello demuestra, a su juicio, “que el Parlamento es un sitio incómodo al que Rajoy sólo asiste cuando no le queda más remedio, en la mayoría de los casos por imperativo legal, así como su menosprecio al mismo, a sus procedimientos y a sus normas”.



Es por ello, ha finalizado, que es “imprescindible” que se convoque el Debate sobre el Estado de la Nación, pues “el Congreso no es un lugar donde se obtiene la confianza y del que se pueda prescindir el resto de la legislatura, y mucho menos cuando no se dispone de mayoría absoluta”.