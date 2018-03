El Grupo Popular exige a Zamora “que se deje de fotos y que se ponga a trabajar con urgencia"

Miércoles, 21 marzo 2018

política

Ciudad Real | El Dia

En rueda de prensa, ha denunciado el estado de abandono al que el PSOE y sus socios de Ganemos tienen sometida a nuestra ciudad y ha asegurado que a la ocurrencia, hace unos días, del concejal David Serrano, quien aseguró que los baches y el mal estado del asfaltado de la ciudad era por culpa de la lluvia; se suma ahora otra ocurrencia, en este caso de la propia Zamora, a quien se le ha ocurrido destinar la ridícula cantidad de 42.000 euros para arreglar con urgencia baches, para “rebachear”, una palabra nueva que se ha inventado la portavoz del equipo de Gobierno.

Aurora Galisteo está convencida de que con 42.000 euros no se puede hacer prácticamente nada ya que muchos de los baches se han convertido, por la falta de mantenimiento, en auténticos socavones, “piscinas olímpicas por las que da verdadero miedo pasar, por ejemplo en la calle del Olivo o la Vereda de Moledores, auténticos agujeros negros”.

La viceportavoz popular ha calificado “lamentable” la forma de actuar del equipo de Gobierno, “echando balones fuera y no tomándose en serio las enormes deficiencias que existen en el asfaltado de la ciudad”, deficiencias que son denunciadas a diario por los vecinos de Ciudad Real, tanto en Línea Verde como en la Oficina de Atención al Vecino y, sobre todo, en las redes sociales.

Por ello, el PP va a instar al equipo de Gobierno a que, con carácter urgente, inicie los trámites oportunos para llevar a cabo un Plan Urgente de Asfaltados estableciendo una cronología en la ejecución del mismo. Considera que este plan es ahora más urgente y necesario que nunca, ya que las escasas actuaciones que se están realizando en materia de asfaltado se cubren de forma arbitraría, sin ningún tipo de planificación y con un más que cuestionable estado de ejecución.

Al hilo de esta cuestión, ha recordado que el Grupo Popular presentó en los presupuestos una enmienda dotada con 600.000 para el arreglo de calles que fue rechazada por el equipo de Gobierno de Zamora, “ahora confiamos en que este plan urgente de asfaltados que propone el PP salga adelante, entre otros motivos porque los baches, grietas y socavones que han invadido Ciudad Real en los últimos años se han convertido en un auténtico problema para los conductores de coches y motos”. Los vehículos sufren continuamente los desperfectos de la calzada y, lo que es más grave, se está poniendo seriamente en riesgo la seguridad vial de todos los vecinos.

Galisteo considera curioso que el Grupo Popular haya sido invitado por el equipo de Gobierno a ver las escasas actuaciones que están acometiendo, la primera vez, desde que Gobierna Zamora, que llaman a la puerta del Grupo Municipal Popular y lo hacen para hacerse una foto. Así, ha recordado que “no han contado con este Grupo Municipal, el mayoritario en el Ayuntamiento, para aprobar los presupuestos -paralizados durante meses por el capricho de Ganemos- no han contado con el PP para el desarrollo de la estrategia EDUSI, prácticamente todas las propuestas que mes tras mes realiza el PP municipal, tanto en los plenos como en los diferentes consejos, caen en saco roto, no escuchan al grupo mayoritario de la oposición ni se han reunido con nosotros jamás para abordar cuestiones importantes para la ciudad, y eso después de que les hemos tendido la mano en numerosas ocasiones, y ahora quieren que vayamos con ellos a ver las escasas obras que han sido capaces de ejecutar después de tres años”.

La segunda moción del Grupo Popular para el próximo Pleno se refiere a la familia. “En el PP estamos convencidos de que es el momento de llegar a un acuerdo político y poner en marcha propuestas que ayuden a la conciliación y favorezcan la igualdad, medidas que signifiquen avanzar y seguir creando bienestar y progreso de las familias”, ha aeverado.

El Grupo Popular considera importante adoptar una serie de medidas que faciliten y favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar a hombres y a mujeres, y por ello va a proponer en este Pleno una batería de medidas encaminadas a tal fin. El Grupo Popular quiere que se modifiquen y mejoren las bases reguladoras para la concesión a las empresas del Distintivo Municipal de Calidad en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial, teniendo en cuenta, entre otros parámetros para otorgar el distintivo, los siguientes puntos:

· Existencia de horario flexible,

· Implantación del teletrabajo,

· Creación de una “bolsa de horas extras” para disfrutar de las mismas en el momento en el que trabajador las pueda necesitar,

· Organización de reuniones en horario de 9,00 a 16,00 horas,

· El pago en especies como alquileres, tiques guardería, horas de profesores a domicilio, asistencia del hogar o formación.

En contraprestación, el Grupo Popular pide que se ofrezca a las empresas espacios gratuitos de publicidad en los medios de comunicación municipales como premio a la obtención del sello.

De igual manera, el Grupo Popular va a solicitar que el Ayuntamiento ponga en marcha para el próximo curso escolar 2018/19 una convocatoria para la concesión de bonos infantiles a las familias para la escolarización de sus hijos e hijas de 0 a 3 años en las Escuelas y Centros de Educación Infantil más próximos a su domicilio o puesto de trabajo, una petición que presentaron vía moción en el Pleno de abril de 2017, que se aprobó por unanimidad, y a la que no se ha dado cumplimiento.

Por otro lado, va a solicitar que, con el objetivo de ayudar a más familias de la capital, se modifiquen las bases que regulan las ayudas cheque-bebé, pudiendo acceder a las mismas aquellas familias cuya renta per cápita mensual no supere el 100% del Salario Mínimo Interprofesional y no del IPREM tal y como se contempla en la actualidad.