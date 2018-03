Campaña de la JdC que incide en guardar silencio y uniformidad rigurosa en las procesiones

Miércoles, 21 marzo 2018

semana santa de cuenca

Cuenca

Ése es el mensaje que ha lanzado la Junta de Cofradías en su Junta General de este martes, última antes de la celebración de la Semana Santa de 2018, un mensaje que la institución nazarena quiere que cale hondo entre conquenses y visitantes y que se materializa en forma de vídeo de un minuto en el que se resaltan los comportamientos a corregir.

La campaña, diseñada de forma conjunta entre la Comisión Ejecutiva de la JdC, el Gabinete de Comunicación y Netvoluciona, que se ha encargado de la parte técnica, incide especialmente en seis aspectos: el respeto riguroso a la uniformidad de las hermandades a la hora de salir en procesión, con el fin de erradicar el uso de zapatillas deportivas y de prendas reflectantes (como mochilas y otros elementos que rompen con la estética propia de las procesiones en Cuenca); la prohibición en el uso de teléfonos móviles o dispositivos similares por parte de los nazarenos durante el transcurso del desfile; la prohibición de cruzar por medio de la procesión así como del acceso al interior del cortejo para tomar fotografía o vídeo (salvo para profesionales de los medios de comunicación autorizados por la JdC y respetando en todo momento las indicaciones de la institución); la obligación, por parte de todos, de guardar silencio durante el transcurso de los desfiles, así como la necesidad de recuperarlo en puntos como las salidas de las hermandades y, muy especialmente, la Plaza Mayor; y la petición a los establecimientos hosteleros del recorrido procesional (con especial incidencia a los que se encuentran en la Plaza Mayor) para que apaguen las luces exteriores y la música, así como que cierren las puertas al paso del cortejo.



El vídeo “no pretende otra cosa que concienciar” recalcaba el presidente de la JdC, Jorge Sánchez Albenda, quien pedía a todos los nazarenos, conquenses y visitantes difusión para, entre todos “hacer más grande nuestra Semana Santa”. El vídeo ya se ha difundido a través de las Redes Sociales de la JdC y vía whatsapp.



Potenciar lo que nos une y lo que nos es propio

Durante la Junta de este martes, Sánchez Albendea se dirigió a la Junta General y, por extensión, a los nazarenos de la ciudad, para agradecerles su trabajo y esfuerzo de todo el año para la puesta en escena de la Semana Santa pero, sobre todo, para lanzar un mensaje claro: la comunidad nazarena debe potenciar los puntos de unión entre unas y otras hermandades, huir de polémicas y defender “nuestra Semana Santa y aquello que nos es propio”.



Sánchez Albendea llamó a los nazarenos a “debemos mejorar la percepción interna de lo que somos. Y no me refiero a los desfiles procesionales, que se encuentran en un momento álgido, gracias al trabajo de todas las juntas de diputación de nuestras Hermandades” explicó el presidente. “Me refiero al sentido de fraterna unidad, al sentido que tiene nuestra Semana Santa pues, gracias a su configuración, y digo bien, gracias a ella, estamos obligados a ir unos tras otros, y por lo tanto, cuando alguno tiene un problema, allí debe estar el hombro del otro para ayudarle e incluso dar lo que tiene por él. Esa es la grandeza del mensaje que conmemoramos: ayudar al prójimo a costa de perder uno mismo. El individualismo no cabe en nuestra Semana de Pasión” sentenció.



El máximo responsable de los nazarenos en Cuenca exhortó además a la comunidad nazarena a trabajar por conservar las señas de identidad de la Semana Santa de la ciudad y a no introducir para ello elementos de otras Pasiones que nada tienen que ver con la conquense: “Me siento nuevamente obligado a pediros que cuidéis los detalles: uniformidad, calzado oscuro, silencio, fundamental el silencio, y todos aquellos adornos materiales que deben guardar la línea sobria, sería y humilde que caracteriza a nuestra Semana de Pasión. Por favor, no confundir este cuidado de detalles con la introducción de elementos que no nos son propios. Eso no es cuidar los detalles: eso es perder nuestra identidad”.



Además, Sánchez Albendea hizo un claro llamamiento a la responsabilidad, tras las polémicas en torno a la Semana Santa y, principalmente, a su Cartel de este año, que han surgido en los últimos meses: “No extrapolemos la Semana Santa llevándola fuera de su contexto, de su tiempo y su lugar. Respetemos, como Hermanos que somos, las decisiones lícitamente adoptadas por aquellas personas que ocupan cargos de responsabilidad, y por último, defended y cuidad nuestra imagen, pues si nosotros no lo hacemos difícilmente conseguiremos ganarnos el respeto y la consideración que tanto trabajo nos ha costado construir”.



El Museo de Semana Santa y su próxima remodelación, la exposición en Bélgica en la que participó en 2017 la JdC o la próxima exposición monográfica sobre la Semana Santa de Cuenca que la Junta de Comunidades prepara en Roma, así como las Publicaciones Oficiales, la Concordia con Las Turbas de Cuenca, el X Aniversario de la Escuela Nazarena y el reciente acuerdo con la Asociación de la Prensa para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la comunicación en los desfiles profesionales y minimizar las interferencias con el normal desarrollo de los mismos tuvieron también su espacio en el mensaje del presidente de la institución a los nazarenos, así como la V. H. de Ntra. Sra. de los Dolores y las Santas Marías o la nueva contadora, María Marco, a quien Sánchez agradeció “haber tenido la valentía de sentarse este año a este lado de la mesa”.



Sánchez Albendea terminó agradeciendo el trabajo de su Comisión Ejecutiva, de las juntas de diputación de todas las hermandades y de la comunidad nazarena en general, aseverando que “todos somos necesarios. La Semana Santa de Cuenca es el gran patrimonio que tiene esta ciudad, es de todos y la hacemos para todos. Aquí nadie sobra”.



El Ayuntamiento, al lado de la JdC un año más

La Junta General previa a la Semana Santa contó, como es habitual, con la asistencia del concejal responsable del Área de Semana Santa en el Ayuntamiento de Cuenca, Pedro J. García Hidalgo, así como del obispo de la Diócesis, monseñor José María Yanguas.



Al dirigirse a la comunidad nazarena, García Hidalgo recordó que el Ayuntamiento “está como siempre al lado de la Semana Santa y de la Junta de Cofradías. Solo esperamos estar a la altura de vuestro trabajo, para que juntos vivamos y disfrutemos de la mejor Semana Santa”. En una intervención tan sentida como sincera, García Hidalgo dio las gracias a los nazarenos de Cuenca como conquense y nazareno, como concejal del Ayuntamiento de Cuenca y como conquense y cristiano.



“Vosotros, con vuestro trabajo, mantenéis viva la tradición que es nuestra seña de identidad” recordó, para añadir que “vosotros la mantenéis y la hacéis crecer”, hasta el punto de que la Semana Santa “es lo único en lo que los conquenses somos capaces de ponernos de acuerdo”, incluso aunque en ocasiones haya disparidad de criterios, reconoció. El edil conquense afirmó que “Cuenca no se entiende sin su Semana Santa, la tradición que mantenéis, cuidáis y mimáis. Gracias por conseguir que todos estemos orgullosos de ella. En una ciudad como Cuenca, con muchos problemas y carencias, debemos fijarnos en el trabajo que hacéis hombro con hombro por la Semana Santa”.



García Hidalgo reconoció además a la Semana Santa como motor económico, cultura y turístico de la ciudad, pues se trata de “un elemento esencial que dinamiza la ciudad”. Para terminar, el concejal agradeció a la comunidad nazarena el mantener viva “una tradición que ocurrió hace 2.000 años y que ocurre aquí y ahora”.



Hacer la Semana Santa para la vivencia personal

El obispo de la Diócesis, monseñor José María Yanguas, por su parte, agradeció a los nazarenos, Junta de Cofradías, Ayuntamiento y demás sectores implicados en la organización y puesta en escena de la Semana Santa “vuestro esfuerzo por mejorarla en todos los aspectos, un esfuerzo que va creciendo, como he visto en los 12 años que llevo ya con vosotros.



Yanguas animó a la comunidad “a seguir trabajando y a no hacer la Semana Santa para nadie, sino para vosotros. Vividla vosotros. Hacedla, vividla y sentidla desde dentro. Que los Misterios vividos sean una característica propia de la Semana Santa de Cuenca”.



La comunidad nazarena espera ya el primer acto de la Semana Santa de 2018: el Pregón de este Viernes de Dolores a cargo de la periodista conquense Pilar Ruipérez en la iglesia de San Miguel.