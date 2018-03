Los empresarios piden bajar impuestos y la consejera hablar de financiación

Miércoles, 21 marzo 2018

Economía

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Aurelio Vázquez, ha reclamado este miércoles "reducir la brecha impositiva con respecto a Madrid" que sitúa a Castilla-La Mancha en "una situación de débil competencia para atraer empresas". Ante esta petición, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras pedir que las reglas del juego sean iguales en todo el territorio, para no generar "competencia desleal", ha respondido que para hablar de fiscalidad regional primero hay que hablar de financiación autonómica.

Ha sido en el coloquio informativo que la Asociación de la Empresa Familiar en la Hacienda ha organizado este miércoles en Toledo, donde Vázquez y Franco ha intercambiado posiciones a cuenta de los impuestos que recaen sobre las empresas regionales y donde la consejera ha defendido que Castilla-La Mancha "no estará tan mal cuando ha sido capaz de multiplicar por diez el crecimiento de inversión extranjera desde 2015".

Mientras, para el presidente de la Empresa Familiar la brecha impositiva con respecto a Madrid sitúa a Castilla-La Mancha en una situación de "débil competencia para traer a más empresas". "Y ya no hablo de empresas catalanas, habría que hacer un examen de conciencia para saber cuantas empresas de las que se han marchado de Cataluña han venido a Castilla-La Mancha. Ahora, con el Brexit hay muchos directivos que podrían buscar regiones facilitadoras de impuestos, y la nuestra puede ser una de ellas", ha insistido.

"En cuanto al impuesto de Sucesiones y Donaciones, con respecto a Madrid, nos marca más la diferencia, sobre todo cuando ahora las bonificaiones afectan a parentesco de segundo grado, como hermanos y sobrinos", ha dicho Vázquez.

De su lado, la consejera, que ha recogido el guante, ha reclamado que las reglas del juego sean iguales en todo el territorio a fin de no entrar en "competencias desleales de cargas impositivas" que el mercado establece y que de por sí son "poco transparentes".

"Hay muy poca transparencia en más de 80 impuestos que existen desperdigados por cada comunidad autónoma y que para una empresa que quiere invertir tiene que hacer un análisis y el esfuerzo para conocer la fiscalidad de cada territorio. Es algo que se debería de atajar en todo el territorio español a fin de que las cargas impositivas sean iguales en todos los territorios", ha insistido.

Dicho esto, la consejera ha defendido que no se puede hablar de cargas impositivas a nivel regional sin hablar antes de financiación autonómica. "No jugamos en igualdad de condiciones. La Comunidad de Madrid no juega en igualdad de condiciones con Castilla-La Mancha a la hora de prestar servicios a sus ciudadanos, pues la nuestra tiene una financiación escasa e insuficiente".

Además, la titular regional de Empresas ha proseguido destacando que con la carga impositiva que existe en la región --y que en el Pacto por la Recuperación Económica se acordó que no se incrementara-- la inversión extranjera está creciendo "muchísimo".

"Ayer se conocieron datos del Ministerio y Castilla-La Mancha, con respecto al inicio e legislatura en 2015, ha triplicado la inversión extranjera. Estos son más de 180 millones de euros y supone que a la región, mientras otras autonomías como Cataluña, por el efecto del procés, están pendientes de inversión extranjera, Castilla-La Mancha está en quinta posición en crecimiento de captación de este tipo de inversión".

"Esto quiere decir que somos una región atractiva que atrae la inversión extranjera y donde surgen nuevas oportunidades que se visualizan viendo esos datos de inversión en el pasado 2017, donde la inversión extranjera en Castilla-La Mancha ha crecido un 73 por ciento, mientras que en el conjunto de la nación el aumento ha sido del 7,2. No estaremos tan mal cuando hemos sido capaces de multiplicar por diez el crecimiento de inversión extranjera", ha insistido.