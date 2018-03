Hernando asegura que el PP tenía más quejas en sanidad "en 'a' y en 'b'"

Miércoles, 21 marzo 2018

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha asegurado este miércoles que el índice de reclamaciones sanitarias en la región durante 2017 es del 0,14 por ciento, si se tiene en cuenta que hay 37.000 quejas sobre un total de 25 millones de actos médicos, y ha indicado que este número no sólo es inferior a las que había cuando gobernaba María Dolores de Cospedal, sino que ella "tenía quejas en 'a' y en 'b'".

En rueda de prensa, Hernando se ha referido así a las críticas del PP sobre el número de quejas recibidas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) durante el pasado ejercicio, y ha lamentado que intenten "engañar", ya que cuando el PSOE llegó al Gobierno encontró "10.000 quejas escondidas en un cajón, solamente relacionadas con el copago farmacéutico" y más de 40.000 al año.

Ha indicado que el Gobierno no dice que las reclamaciones --que se atenderán "con mucho cariño" en su totalidad-- no sean importantes sino que el índice "es bajito" y "supone problemas puntuales en un sistema que debemos mejorar", preguntándose cómo el PP ve aquí un problema estructural y no considera que lo sea "que el 65% de todos los ministros de Aznar estén bajo sospecha".

En este ámbito, ha informado que el Ejecutivo autonómico ha conocido esta semana un informe de la Consejería de Sanidad según el cual se ha incrementado la inversión per cápita en sanidad en un 17 por ciento, y la inversión por habitante por parte del Gobierno alcanzará en 2018 los 1.446,59 euros en materia sanitaria, 204 euros más que lo presupuestado.

El incremento del presupuesto per cápita en sanidad es "constante esta legislatura", ha manifestado Hernando, que ha destacado que "invertir en sanidad es una apuesta clara por invertir en igualdad de oportunidades".