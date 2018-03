El Ayuntamiento recalca su unidad ante el trasvase

Miércoles, 21 marzo 2018

TALAVERA DE LA REINA

Toledo | ELDIAdigital.es

La portavoz de equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), María Rodríguez, ha reiterado que la posición del Gobierno municipal sigue siendo "la que ha sido siempre" en materia de agua y es estar en contra del trasvase Tajo-Segura.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de volver a abrir el trasvase para Semana Santa, la portavoz ha asegurado que en el Ayuntamiento de Talavera siempre ha existido "unidad" por parte de la Corporación municipal en contra de los trasvases y las consecuencias de los mismos para el río Tajo a su paso por Talavera.

Sobre la moción de urgencia que ha presentado el grupo municipal de Ganemos para no se abra el trasvase hasta que los pantanos de cabecera no recuperen al menos el 60 por ciento de sus reservas y no el 16 por ciento que supone los 400 hectómetros cúbicos que han alcanzado, la portavoz ha puesto de manifiesto que "queda claro" que el Pleno del Ayuntamiento de Talavera "está en contra de los trasvases", por lo que van a seguir solicitando "agua en cantidad y calidad".

En este sentido, también ha pedido al Gobierno central que legisle o que articule todas las medidas necesarias para que revertir la situación de los ríos Tajo y Alberche a su paso por la ciudad.