El Ayuntamiento de Ciudad Real aborda invertirá más de 1 millón de euros en asfaltado

Miércoles, 21 marzo 2018

urbanismo

Ciudad Real | El Dia

Se trata de actuciones en la calle Tetuán, por importe de 101.745 euros más IVA; la Plaza del Barrio de Los Ángeles, por 66.000 euros más IVA; la vía de servicio de la Carretera de Valdepeñas, por 80.000 euros más IVA; el interior de la Ronda Esperanza, por 41.406 mas IVA; el exterior de la Ronda Esperanza, Santo Tomás de Aquino, Gregorio Marañón y Rehala, por 185.316 euros más IVA; Umbría, por67.076,73 euros más IVA; Colada de Las Casas, por 164.435,53 euros más IVA); Valencia, Alicante, Castellón y Lentejuela, por 78.622,71 euros más IVA; y el itinerario accesible de la Calle Carmen.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la alcaldesa ha podido comprobar cómo ya se ha realizado la mejora del acerado de la calle Tetuán y del asfaltado de la vía y de sus conexiones con las calles Melilla, Nador, Ceuta o la avenida de Barcelona. En esta zona ya se ha pintado la señalización horizontal y faltarían por delimitarse mediante su pintado las zonas de aparcamiento del parquin disuasorio para 50 plazas que se ha acondicionado en la trasera de las obras del Teatro Auditorio.

Además, en la Plaza de Los Ángeles están a punto de terminar las obras de pavimentación del acerado más cercano a la iglesia para permitir el tránsito de las imágenes que el Domingo de Ramos procesionan por el Barrio de Los Ángeles, dejando toda la plaza al mismo nivel.

Pilar Zamora además ha visto cómo ha quedado la obra de la vía de servicio de la carretera de Valdepeñas, en la que se ha ampliado sus acerados, se han hecho accesibles los pasos de peatones y sólo queda asfaltar esta vía y la zona de carretera, donde se mantendrán los dos carriles por sentido.

También ha podido comprobar el avance de las obras que se están realizando en las calles Valencia, Alicante y Castellón, donde se han ampliado los acerados y se ha regularizado el firme, cambiando los registros de electricidad que se encontraban en malas condiciones. Posteriormente se llevará a cabo la demolición de la actual estructura de acceso a esta zona desde la calle Lentejuela, desde las que ascenderán dos rampas y habrá una pequeña escalera central.

Además, se está asfaltando la calle Esperanza en el interior de ronda, donde ya han concluido las obras de ampliación del acerado. Obras que se suman a las que se están realizando en la fachada de la Plaza de Toros para su acondicionamiento. También se están llevando a cabo mejoras y ampliación en los acerados de las calles Esperanza fuera de ronda, Santo Tomás de Aquino, Gregorio Marañón y Rehala.

Por último, la alcaldesa ha podido conocer las obras que se están realizando en la Vereda de Las Casas para convertirla en una Vía Verde entre esta pedanía y Las Casas y las obras de mejora de asfaltado y de ampliación de aceras de la calle del Carmen, en la que se está realizando la pintura de la señalización horizontal.

LOS ARREGLOS "SON UNA REALIDAD

Una visita para la que la alcaldesa había invitado a los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento. "No era una foto y es que cuando en los plenos contamos las obras que se están haciendo nos dicen que el papel todo lo aguanta y que no se lo creen, pero cuando uno pisa el asfalto y ve estas calles terminadas ese era el objetivo: que cuando vayan al pleno con aquellas calles que están hechas no engañen a los vecinos y sepan que son una realidad", ha dicho la primer edil.

Además, ha recordado que, ante el estado que presentan algunas calles en el centro por efecto de las lluvias, se va a poner en marcha un plan de rebacheo "en caliente" en los socavones que hay en las calles, dotado con 42.000 euros, y este año se asfaltarán más calles de la ciudad. "Hacía mucho tiempo que en Ciudad Real no olía a asfalto", ha añadido.

Sobre la Avenida de Reyes Católicos, la alcaldesa ha explicado que actualmente se encuentra en fase de entrega de documentación por parte de la empresa que la ejecutará y que cuando lo haga se adjudicará definitivamente la obra.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, ha reconocido que en el barrio de Larache, donde ha comenzado la visita, "se han señalizado muchas actuaciones permitiendo fundamentalmente la accesibilidad en las calles y aumentando el espacio de aparcamiento disuasorio con 50 plazas, más otras 20 que saldrán de un lateral del Teatro Auditorio".