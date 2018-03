El primer día de proyecciones de la Sección Oficial de FECICAM9 trae terror y ciencia ficción

Miércoles, 21 marzo 2018

Ciudad Real | El Dia

El Festival de Cine de Castilla-La Mancha, FECICAM, ha comenzado hoy sus proyecciones de la Sección Oficial con cinco cortometrajes de ficción castellanomanchega, así como un videoclip y un documental, “propuestas muy cuidadas que muestran la gran calidad del trabajo que se realiza hoy en nuestra región, algo que no nos vamos a cansar de repetir esta semana y es que va a tenerlo muy difícil tanto nuestro jurado como el público que otorga su propio premio con su voto, una opinión que se hará pública en la Gala de este sábado”.

Así lo han manifestado los directores de #FECICAM9, Marina González y Alvar Vielsa, justo antes de las proyecciones, acompañados por el director de ‘Planeta azúcar’, David Salvochea, y el multipremiado director de cine ciudadrealeño Daniel Chamorro, para quien, después de 20 años de carrera, “es una gran alegría colaborar con el festival de tu ciudad, una iniciativa que te permite, además, disfrutar del buen cine local”.

Para Chamorro, “no es más fácil hoy hacer cine que hace 20 años, aunque las nuevas tecnologías hayan facilitado mucho el proceso”. Como señala, “la cultura audiovisual está muy asimilada entre la gente, algo que es bueno, aunque hace más complejo destacar, puesto que tanto el público como la oferta de ocio está más fragmentada”. En este sentido, habla de la oferta tan variada que hay desde Youtube, hasta la realidad virtual, pasando por los videojuegos guionizados. Por esta razón, “el papel del creador es redescubrirse día a día y aprender a salir adelante, pues ahora hay que dedicarse a muchas cosas si quieres vivir del cine”.

De este modo, él mismo es actor ahora en la serie ‘El día de mañana’, de Movistar +, además de dar clases y hacer aquellos trabajos que pueden generar ingresos, todo ello, junto a la actividad creativa propia que da como resultado obras como ‘XYX’, que hoy puede verse en el Festival. Esta historia, protagonizada por Marina San José, “podría encuadrarse tanto en ficción, como en género social, terror o arte y ensayo…Lo bueno aquí es que el público le dé su propia interpretación”. Chamorro, además, también presenta ‘Marta Puñales’ (4' 13''), el primer videoclip del álbum "A mí no me quita el sueño nadie", del grupo ciudadrealeño Brujo.

En cuanto a la opinión de David Salvochea sobre el Festival, éste se ha mostrado “muy feliz de estrenar el cortometraje ‘Planeta Azúcar’ tan cerca de la tierra donde se ha rodado, Valdepeñas”, además de comprobar con alegría la buena afluencia de público para disfrutar de las obras a concurso.

Como ha señalado, “dedicarse al cine no es fácil ahora ni lo ha sido antes, pero es algo vocacional y animo a todos aquellos que empiecen en esto a que perseveren y, sobre todo -ha bromeado- a que tengan siempre un buen catering en los rodajes: es la mejor manera de empezar a crear un equipo que quiera volver a trabajar contigo”.

Proyecciones del día

Un Salón de Actos del Antiguo Casino con numerosos espectadores ha acogido esta tarde la proyección de ‘La llave’, de Isabel Coixet, por cortesía de Nedgia, patrocinador del Festival, una propuesta que ha metido al público en ambiente con la historia del pequeño Pablo, quien acude con su familia a un ‘escape room’ dirigido por un peculiar personaje, el Capitán Nivel 7. Para escapar a tiempo, deberán encontrar pistas, solucionando enigmas relacionados con la eficiencia energética. Pero Alma, su madre, acaba alterando las normas del juego.

Ya dentro de la Sección Oficial, se ha proyectado ‘Planeta azúcar’, el cortometraje de David Salvochea, protagonizado por los conocidos actores Antonio Dechent y Luis Zahera, que cuenta cómo el protagonista, Luis, una persona con una vida aparentemente normal, entra una mañana en una cafetería y recibe una inesperada visita de “alguien” que, hasta entonces, resultaba ser invisible y que ya le acompañará el resto de su vida. Se trata de su azúcar. Poco a poco, Azúcar le desvela el porqué ha llegado hasta esta situación. Pero los problemas para Luis no han hecho más que comenzar, porque su azúcar no viene solo.

‘XyX, el cortometraje de ficción de Daniel Chamorro protagonizado por Marina San José cuenta cómo una mujer cose y cose, contra el enemigo imposible. Esta historia habla de cómo XYX son los cromosomas fundidos, las tijeras enfrentadas, las cruces que anulan, los ojos muertos de un posible destino… Pero, si observas, como propone el director, “hay una abertura en la ventana, una luz que guía”.

’Epidemia’ (8' 53''), de Alejandro Portaz, de Albacete, relata la historia de una estudiante en el extranjero vuelve para pasar las navidades de 1994 y descubre que algo inquietante ha ocurrido en su ausencia.

‘Preliminares’, de la manzanareña Teresa Bellón, habla de una historia de dos, en la que ella es una mujer valiente que intenta volver a disfrutar de la vida. Él es un hombre torpe que sólo piensa en estar a la altura. Desde ahí, empiezan los preliminares.

También se ha proyectado hoy ‘El mejor momento’, una pequeña historia del albaceteño Raúl Navarro que habla acerca de la pregunta “¿cómo saber cuándo es el mejor momento?”.

Y en la sección Documental CLM, el público asistente ha podido ver ‘Lágrimas de Guerra’, cuyo guión, producción y dirección son del ciudadrealeño Conrado Escudero, quien cuenta el dolor de cuatro protagonistas, familiares directos de víctimas de la Guerra Civil Española y los primeros años de posguerra, además de aportarse la visión de especialistas y asociaciones que trabajan para romper el silencio que se quiso imponer.

Dentro de la sección Nacional, se ha proyectado ‘Caronte’ (15' 52'') , de Luis Tinoco Pineda; ‘Cuánto. Más allá del dinero’ (17' 56''), de Kike Maíllo; el videoclip ‘Baby Love’ (5' 27''), del grupo Fitness Forever, de Carlos Ruano y Borja Muñoz Gallego; ‘El Tesoro’ (11' 38''), documental nacional dirigido por Néstor del Castillo y Marisa Lafuente Esteso.

La actividad del Festival continúa este jueves, día 22 de marzo.

Y este jueves, el Salón de actos de la Cámara de Comercio acogerá una masterclass sobre Distribución Cinematográfica, a cargo de Ismael Martín, director del departamento de distribución de la ECAM desde su creación en 2003, y responsable del programa Madrid en corto, desde el año 2005.

A continuación, desde las 20 horas, el Salón de Actos Antiguo Casino acogerá las proyecciones de la Sección internacional y de Cortometrajes, Videoclip y Documentales de la Sección Oficial. De este modo, el público podrá disfrutar de ‘Tabib’ (8' 51''), de Carlo D'Ursi, un corto producido por Potenza Producciones, de Albacete; ‘El mal amor’ (19' 55''), del manzanareño Sergio González-Román; ‘La Pelota’ (8' 22''), cuyo guionista y director es el ciudadrealeño Fernando G. Pliego; ‘La Cena’ (15' 41''), con guión y dirección del conquense Juanra Fernández Serrano, y con el actor y humorista Pablo Carbonell en el reparto; ‘MaelstrØm’ ( 3'), en el que la dirección, guión y producción es del guadalajareño Carlos Gómez-Trigo.

En cuanto a la sección Internacional, los espectadores podrán ver el documental francés ‘Nobody dies here’ (23' 29''), dirigido por Simon Panay, ‘Fugazi’ (28' 51''), un cortometraje francobelga, dirigido por Laurent Michelet; ‘A whole world for a Little world’ (15' 06'') un cortometraje francés dirigido por Fabrice Bracq; ‘The call’ (3' 46''), un videoclip belga dirigido por Simon Medardano, y ‘Tiger’ (4’), un videoclip francés de Jethro Massey.

Ya por la noche, a partir de las 23,30 horas, el director de cine Jorge Moreno propone una Dj Session con sus temas favoritos, con entrada libre en el pub Little Room (Alcántara, 3).