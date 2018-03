Gota a gota se ahorra. CLM reduce en en 15 años 61 litros el consumo de agua por persona

Jueves, 22 marzo 2018

Abrir el grifo para beber agua es un gesto tan habitual que no le damos importancia y podemos llegar a caer en el error de pensar que ha existido desde siempre y así lo hará. Pero eso no es así. Existió un tiempo en el que a pesar de haber más cantidad de agua no había tecnologías e infraestructuras para llevarlas a los hogares. Ahora está cada vez más cerca el día en el que esas infraestructuras y toda la tecnología del mundo pueda resultar inútil por la falta de agua.

Según las estimaciones de los expertos sólo el 0,007% del agua que hay en el planeta es potable y esa cantidad se reduce cada vez más por la contaminación. Por ese motivo es necesario que se adopten medidas para un mejor aprovechamiento.

Se han dado pasos importantes en los últimos años ya que el consumo de agua en España se ha reducido considerablemente. Atendiendo a los datos oficiales del INE el consumo medio en España es de 131 litros por persona y día, según la última Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del Agua del año 2014. Mientras que en el año 2000 la media estaba en 171 litros diarios.

Si nos fijamos en Castilla-La Mancha el progreso es aún mayor ya que en el 2000 teníamos un consumo de 186 litros diarios per cápita, lo que nos situaba por encima de la media española, mientras que el último dato conocido nos sitúa en 125 litros, siendo una de las regiones con menor gasto por habitante. Esto supone que en lo que va de siglo los castellano-manchegos han reducido una media anual de cuatro litros el consumo diario de agua.

Unos datos que no tienen en cuenta el grave escenario de sequía que hemos vivido en los últimos años y que ha llevado a muchos pueblos y mancomunidades de la región a tomar medidas restrictivas en el consumo en meses en los que no son habituales. Unos episodios que se han vuelto cada vez más frecuentes y que poco a poco han ido calando en el imaginario popular hasta ser conscientes de la necesidad de ahorrar.

En este sentido, un reciente estudio de la empresa HomeServe pone de manifiesto la creciente preocupación por la escasez de agua en nuestro país al ser un tema que preocupa a ocho de cada diez españoles, según su encuesta.

Un interés que lleva a que el 85% de la población reconoce tomar algún tipo de medidas para el ahorro de agua. En unos casos es por una concienciación medioambiental, la menor de las ocasiones. La mayor parte lo hace por motivos económicos ya que ahorrar agua además de mejorar el medio ambiente puede ayudar a la economía familiar.

Sea por las razones que sea, lo cierto es que cambios en los hábitos como ducharse en lugar de bañarse o cerrar el grifo mientras se cepilla los dientes se han ido incorporando a la vida cotidiana pero todavía se puede hacer más ya que cerrar el grifo un par de minutos antes en cada ducha puede ahorrar más de 500 litros cada mes. Otros pequeños gestos como aprovechar el agua que sale de la ducha hasta que se calienta para fregar los suelos o poner cisternas de doble descarga, pueden suponer un gran ahorro de agua en el hogar.

En otras partes de la casa los expertos de TAPP Watter también ofrecen consejos para ahorrar agua. Así poner lavadoras y lavavajillas sólo con cargas completas para ahorrar hasta 3.700 litros al mes. Otros pequeños gestos pueden, además de ahorrar agua, suponer ventajas culinarias ya que se puede aprovechar el agua de hervir la pasta y las verduras para hacer sopas en lugar de tirarla. Lavar frutas y verduras en un recipiente con agua en vez de bajo el grifo o dejar en remojo ollas y sartenes en lugar de gastar agua mientras las limpiamos.

En el caso de tener jardín hay muchos gestos con los que poder ahorrar comenzando por elegir las plantas para que sean más resistentes a la sequía, utilizar sistemas de riego con sensores de lluvia o regar temprano por la mañana o a última hora del día para evitar que el agua se evapore.

Pero también hay pequeños gestos que pueden pasar desapercibidos como lavar el coche sobre el césped para que se riegue al mismo tiempo y colocar bidones para recoger el agua de lluvia que podemos usar después para las plantas evitando riegos extra.