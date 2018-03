Dos de los favoritos al título en el Open Diputación de Cuenca, eliminados en primera ronda

Viernes, 23 marzo 2018

Polideportivo: Billar a tres bandas

DEPORTES | El Día 08:10 |

Tres de los ocho cabezas de serie se despidieron en la 1ª ronda eliminatoria del “VIII OPEN DIPUTACIÓN DE BILLAR A TRES BANDAS”, con sorpresas bastante relevantes, si tenemos en cuenta los enfrentamientos que se dieron en estos Octavos de Final. “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Modesto Cañas y Paulino Fernández echaron la caña con el anzuelo adecuado, para acabar pescando unos Cuartos de Final muy importantes y enormemente meritorios.

Gregorio Guijarro dominaba a Modesto Cañas desde los primeros compases de juego. Sin embargo, a medida que el choque se encaminaba a su fin, el “informático” reducía distancias, hasta empatar en la contrasalida (17-17). La muerte súbita fue determinante, otorgando a Modesto una victoria quizá inesperada, pero muy valiosa y trabajada. De igual manera, sorprendió Paulino Fernández a Gonzalo Criado (17-14). “Pol”, debutante esta temporada, va cada vez a más, y en esta ocasión se lo curró de lo lindo para dar buena cuenta de uno de los favoritos al título.

Excelente estado de forma de Enrique Montoya, deshaciéndose con suma facilidad de un jugador tan duro de pelar como Luis García (29-16). Carlos Fernández las pasó canutas frente a Carlos Mialdea (20-19). El duelo fue superigualado, desperdiciando el “expresso” la contrasalida para revertir la situación.

Flojo encuentro de Ángel Crespo, que pasó ronda a duras penas. Ángel Mora no pudo aprovechar el bajón de juego del “chispas”, aunque ocasiones tuvo para ello (16-12). El resto de favoritos no tuvieron problemas para obtener la clasificación: Julián A. Mora, a pesar de la corta renta de que disponía, no pasó serios apuros ante Luis A. Rosillo (23-17), Jesús Culebras no tuvo rival en Eugenio García (33-13), al igual que Javier Mora frente a Luis F. Martínez (36-11).