El Ayuntamiento de Villar de Olalla afirma que fueron sus vecinos quienes sofocaron el incendio

Jueves, 22 marzo 2018

exigen medidas "urgentes y eficaces"

Cuenca | ELDIAdigital.es

Cree Pastor que "no se puede consentir" que pueblos que tienen el Parque de Bomberos de Cuenca a menos de 10 kilómetros tengan que esperar más de una hora la llegada de los efectivos de Tarancón o de Motilla del Palancar sólo porque el presidente de la Diputación lleva más de seis años negándose a firmar un convenio con el Ayuntamiento para que sean los de la capital los que presten el servicio de extinción de incendios a estos municipios.

Ha recalcado además que esta situación "no es la primera vez que se da", pues en los últimos años ha habido hasta cinco incendios en los que han sido los vecinos los que, ante la demora de los servicios de extinción, se han visto obligados a intervenir.

Es por ello que ha emplazado a Prieto a tome medidas "urgentes y eficaces" para proporcionar un servicio de prevención y extinción de incendios que garantice tiempos de respuesta "razonables y similares" a todos los municipios de la provincia, pues ve insuficiente que el también presidente del PP de Cuenca vaya a optar por mantener un retén en la capital.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca, Joaquín González Mena, ha advertido al presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, que “está jugando con fuego y cualquier día vamos a lamentar una desgracia personal”, en relación al problema de bomberos, a la vez que ha recordado el incendio en una casa en Villar de Olalla al que acudieron los bomberos de Motilla del Palancar, tardando una hora y media en llegar debido a la distancia.



“Afortunadamente, y sobre todo gracias a la actitud y colaboración del Ayuntamiento y de los vecinos, el incendio se apagó antes, si no se habría extendido y no queremos ni pensar en las consecuencias que habría habido”, ha señalado el diputado socialista. “Ha sido un nuevo aviso, pero Prieto prefiere seguir jugando a la ruleta rusa con los conquenses; y como ya advertimos, si algo sucede, no dudaremos en ir por lo penal para pedirle responsabilidades”, ha añadido.



González Mena ha criticado que “mientras sigue haciendo caso omiso a estas advertencias, Prieto sí que continúa con sus amaños, como hemos podido comprobar con la última sentencia conocida”. Una sentencia “que demuestra la cacicada del presidente, que perjudicó a un bombero trasladándolo a otro parque para beneficiar al alcalde de Belinchón, también bombero, eso sí, del Partido Popular”.



Se pregunta el portavoz del PSOE “quién se va a hacer cargo de los gastos que esta sentencia supone”, pues en su opinión “si tuviera que pagarlo de su bolsillo, habría que ver cómo actuaba”. Y continúa: “Poca prisa se está dando en dar a conocer esta sentencia que deja a la luz sus trapicheos”.



El diputado socialista ha reiterado que “seguimos exigiendo a Prieto que se deje de sectarismos, que ubique un nuevo parque de bomberos en la Serranía –entre otros- y que dé también solución de una vez a los municipios de la periferia de la capital. Porque son ya demasiados años los que lleva poniendo en peligro a la ciudadanía y no se puede consentir”.