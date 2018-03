Peñarrubia vincula los convenios de Ayuda a Domicilio al pago adelantado de la Junta

Jueves, 22 marzo 2018

respuesta a torralba

| ELDIAdigital.es

Peñarrubia ha insistido en que es “absolutamente necesario” para los municipios de la provincia de Cuenca que la Junta cumpla íntegramente con sus compromisos y blinde este servicio porque “los años anteriores ya hemos vivido con angustia y preocupación la deriva del servicio de Ayuda a domicilio que el Gobierno socialista ha llevado a hitos hasta ahora desconocidos”. Tal es el caso de la firma de convenios a destiempo, el pago retrasado de la financiación, el recorte de las horas concedidas, el cierre del programa de gestión en los ayuntamientos, y un largo etcétera.

Según ha señalado la diputada del PP, “esto es lo que debería preocupar realmente a la señora Torralba, que su Gobierno cumpla en tiempo y forma, y deje de bloquear el Servicio de Ayuda a Domicilio, como sucede en la actualidad; porque si alguien no se entera de algo, es ella”. “¿O es que acaso no se ha preguntado por qué este año la Junta no ha hecho, como otras veces, un acto publicitario y propagandístico para vender un servicio que si subsiste es gracias al empeño y dedicación de los ayuntamientos?, se cuestionaba.

Y es que Peñarrubia ha indicado que “si este año el Gobierno de Page se ha dignado a renovar los convenios de Ayuda a Domicilio en tiempo y forma, como debería haber sido anteriormente, ha sido gracias a las numerosas denuncias del Partido Popular y a las mociones que se han presentado en los ayuntamientos de la provincia de Cuenca, en varios casos de ellos aprobadas hasta con el voto del PSOE”. Esto último denota, explicaba la diputada, que hasta los concejales socialistas están siendo testigos del abandono y la dejadez de la Junta hacia este servicio social.

Mediante la presentación de estas mociones, el PP ha pedido al Gobierno de Page, en primer lugar, la apertura real del programa informático por el que se regulan los casos de Ayuda a Domicilio (programa MEDAS), pudiendo tener la capacidad los ayuntamientos de poner en marcha los casos con una mayor agilidad. Además, se ha solicitado que se hagan efectivos los supuestos “pagos adelantados”, y que se cumplan los compromisos económicos adquiridos que, a lo largo del año, están siendo sufragados por los ayuntamientos; y que se ejecute el presupuesto comprometido y anunciado, no permitiéndose “ni quitas ni reducciones encubiertas” que dejan totalmente desvirtuado el servicio de Ayuda a Domicilio.

Los populares, a través de estas mociones, también han exigido a la Junta que tenga en cuenta la idiosincrasia de nuestra provincia, con muchos municipios escasamente poblados y muy dispersos entre sí, promocionando e impulsando acciones formativas y laborales complementarias al Servicio de Ayuda a Domicilio que logren fijar población en el territorio.

Otro de los puntos incluidos es que se autorice a los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria a que, de forma regular y siempre respetando las Leyes sobre Protección de Datos, informen cuantitativamente a los ayuntamientos a los que prestan servicio, del número de casos que, cumpliendo con todos los requisitos, se encuentran en lista de espera así como el tiempo que llevan esperando recibir Ayuda a Domicilio por causas imputables al Gobierno regional.