El Ayuntamiento de Ciudad Real instará a crear el Defensor de las Generaciones Futuras

Jueves, 22 marzo 2018

política

Ciudad Real | El Dia

Esta propuesta de la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores pretemde involucrar a todos los municipios y territorios, así como instituciones a nivel internacional, europeo, estatal, autonómico y local en la protección de las generaciones futuras a través de sus políticas.

El objetivo de esta nueva institución será la protección de las generaciones futuras a través de las distintas políticas municipales, autonómicas y estatales, fundamentalmente dando un paso más en la protección actual del medioambiente que, como se recuerda en el texto, las generaciones presentes lo tienen en préstamo de las futuras.

SUPERÁVIT 2017

Por otra parte, el concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, ha dado cuenta al pleno de la liquidación del Presupuesto 2017 detallando que se cerró con superávit y un remanente líquido de tesorería positivo, como en años anteriores, además de que se ha cumplido la regla del techo de gasto.

En concreto, ha señalado que el resultado presupuestario ajustado es de 9.877.490 euros, el remanente líquido de tesorería asciende a 10.318.496 euros y el superávit consolidado entre el Ayuntamiento y sus organismos autónomos es de 6.402.584.

Sin embargo, al Grupo Municipal Popular no le han convencido estos argumentos porque, ha señalado su portavoz Miguel Ángel Rodríguez, las inversiones no se han ejecutado "correctamente, ni al 100% ni al 50% en algunos casos y eso incide en una menor prestación de servicios a los ciudadanos".

A este respecto ha agregado que se podrían haber gastado 3,8 millones de euros más del presupuesto de 2017 y "no entendemos que no se haya hecho cuando siempre se quejan de los límites que marca la que llaman Ley Montoro y sin embargo no se gastan el dinero que tienen disponible. Creemos que es una mala ejecución del presupuesto".

REFORMA DE LA REGLA DE GASTO

Relacionada con la aplicación del superávit, el Pleno acaba de dar luz verde a una moción de Ganemos exigiendo al Gobierno que cumpla su compromiso de flexibilizar los condicionantes que impone a los ayuntamientos para gastar ese dinero, de forma que se pueda dedicar a las principales necesidades sociales y no sólo en inversiones financieramente sostenibles, ha indicado el concejal de Ganemos, Jorge Fernández.

A este respecto ha señalado que esta regla de gasto ha sido "nefasta" para esta ciudad porque obliga a destinar el superávit a infraestructuras y no a la contrataciones de personal "que son muy necesarias como en la Concejalía de Acción Social".

La moción ha salido adelante con los votos de Ganemos y PSOE, porque el concejal no adscrito se ha abstenido y han votado en contra de la propuesta Ciudadanos y PP alegando, entre otras cuestiones relacionadas con los recortes de los distintos partidos políticos, que ese acuerdo ya se adoptó a finales de 2017, aunque el PSOE le ha recordado que no se ha aprobado aún el decreto ley prometido sobre este tema.

"¿Qué servicios públicos fundamentales ha dejado de prestar el Ayuntamiento de Ciudad Real? Ninguno y de hecho han quedado 3,8 millones de euros sin ejecutar. Otra cosa es la percepción de los ciudadanos sobre si reciben mejores o peores servicios, pero eso es porque este equipo de Gobierno gestiona mal" ha señalado el edil del PP, Miguel Ángel Poveda.