Contreras: “El señor García ha tenido y sigue teniendo toda la información a su disposición"

Jueves, 22 marzo 2018

política

Guadalajara | El Dia

El diputado delegado de Centros Comarcales, Octavio Contreras, ha recordado al portavoz socialista en la Diputación, Julio García, que la Diputación Provincial de Guadalajara, gobernada por el Partido Popular, es de las más transparentes de España según el último estudio acreditado por el organismo Transparencia Internacional, “aunque le pese como una losa a los intereses del partido al que representa el señor García”.

En este sentido, Contreras ha manifestado su “decepción” por las “continuas mentiras del señor García al que no le duelen prendas para faltar a la verdad de forma descarada”. Así, el diputado responsable ha afirmado rotundamente que “toda la información referente a la actividad de la Diputación está disponible para su consulta, como no puede ser de otra manera, porque esta Diputación y este equipo de Gobierno se debe a sus pueblos y ayuntamientos y no tiene nada que ocultar porque aquí el dinero, que es de todos los vecinos, se gasta y se invierte para lo realmente necesario, no como antes, cuando gobernaba el señor García, y tras dejarle los ciudadanos en la oposición quedaron al descubierto las facturas y tickets en comidas y demás prebendas que se gastaban llegando a sobrepasar el millón de euros”.

En relación con los datos de la brigada de obras que reclama el señor García, el diputado responsable ha afirmado que “estos datos han estado y siguen estando a su disposición; de hecho, han estado viéndolos y pueden verlos cuantas veces deseen en cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la consulta de expedientes y documentos oficiales”. Es más, como decía Octavio Contreras, “está a su disposición toda la información que requiera, no solo aquella susceptible de ser politizada que es la única que parece interesarle al señor García a tenor de su histórico en esta Diputación”. En relación a esto, le ha invitado también a asistir a las Juntas de Gobierno, “que ahora es posible, cuando el gobernaba no lo era”, y “enterarse de lo que pasa en la Diputación de donde cobra un sueldo”.

Por último, Contreras se ha dirigido al señor García para que “predique con el ejemplo” y que “lo que reclama como diputado provincial lo cumpla primero como concejal en el Ayuntamiento de Azuqueca porque solo así estará legitimado para hablar de transparencia”.

Asimismo, le ha invitado a explicar, como lo ha hecho en otras ocasiones, “cómo se realizaban las actuaciones cuando él era responsable de Obras”. “Yo le vuelvo a explicar cuantas veces quiera cómo se hace ahora, desde 2012: priorizando las necesidades de nuestros pueblos y vecinos, sean los ayuntamientos del signo político que sea”, ha dicho Contreras ofreciendo solo un dato de los muchos ejemplos que podría poner: “en los 12 años anteriores de gobierno socialista en la Diputación muchos pueblos, solo por tener distinto signo político, no conocieron ni siquiera la existencia de la Brigada Verde”. Del mismo modo, y para terminar, ha invitado al portavoz socialista, “dado el tiempo libre que parece tener, a realizar estadísticas con las actuaciones de la Junta de Comunidades en nuestra provincia”.