Bescansa habla de "dimisión" de Cifuentes si se confirma la supuesta irregularidad

Jueves, 22 marzo 2018

Política

NACIONAL | ELDIAdigital

La diputada de Podemos Carolina Bescansa ha manifestado que, de confirmarse la supuesta irregularidad en el expediente de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la sociedad no se podría perdonar "que no dimitiese".

En declaraciones a los medios previas a participar en las primeras jornadas 'Apuntes para tiempos de incertidumbre', organizadas por Acción en Red Albacete, Bescansa, a preguntas de los periodistas, se ha referido a la polémica en la que se ha visto inmersa Cifuentes.

"El martes compareció la presidenta Cifuentes en la Comisión de Investigación de la financiación ilegal del Partido Popular y no se nos ocurrió que tuviésemos que preguntarle sobre su expediente académico, pero seguramente nos equivocamos, a la vista de lo que estamos conociendo", ha manifestado.

Según ha señalado, las explicaciones que han dado los portavoces de la Universidad Rey Juan Carlos y la propia Cifuentes "no se corresponden con el procedimiento que se utiliza tanto para la calificación como para la modificación de actas, y hay que explicarlo mejor".

"Si la explicación es la que parece, no nos perdonaríamos como sociedad que una persona que hace algo así no dimitiese", a lo que ha añadido que, de confirmarse la supuesta manipulación, "es un hecho bochornoso que no es compatible con la dignidad mínima que se tiene que exigir a los representantes".

Para Bescansa, Cifuentes "tiene que dar muchas explicaciones" porque, como profesora de Universidad que es, la diputada de Podemos ha afirmado conocer "los procedimientos que hay para calificar y rectificar actas".

Bescansa ha lamentado este jueves la "acumulación de errores" en la crisis catalana, y ha defendido que la sociedad de esta comunidad autónoma está cada vez más "agotada" de la situación en la que se encuentra.

Bescansa ha manifestado, tras conocerse la abstención de la CUP al nombramiento de Turull, que la crisis política catalana "tiene un recorrido muy complejo, porque la acumulación de errores por todas las partes es de tal calibre que cada vez resulta más difícil rectificar el anterior".

Según la diputada de Podemos, al tiempo "existe una sociedad catalana cada vez más agotada de esta situación" y más temprano que tarde, ha defendido, los representantes políticos "tendrán que buscar una solución de estabilidad" para la situación catalana.

Bescansa ha admitido que la activación de la crisis política catalana ha llevado la situación territorial española "al límite", pero con independencia de esta crisis, el desarrollo de la España autonómica "ha generado soluciones, pero también muchos problemas" y en esa situación, ha añadido, no se puede continuar.

Por ello, ha abogado por que "lo primero que corresponde es activar un debate para poner sobre la mesa propuestas concretas" sobre cómo afrontar los problemas territoriales de España, debatirlos e intentar buscar la mejor solución.

No se puede tener un "debate vacío en el que unos partidos abogan por cambiar la Constitución, otros por que no, pero nadie concreta". Según Carolina Bescansa, "es evidente que la crisis territorial española necesita soluciones".