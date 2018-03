“No queremos que los turistas vengan sólo como espectadores si no que participen de alguna manera en la Semana Santa”

Viernes, 23 marzo 2018

Esta distinguida Semana Santa en “la pequeña Jerusalén” se vive con aire silencioso y solemne, y en ella tiene siempre cabida, un público cada vez más joven, incluso muchos niños, que absorben con pasión, las tradiciones de esta Fiesta única en el mundo, y que cuenta con el trabajo y esmero de Ana Pérez Álvarez, presidenta de la Junta de Cofradías y Hermandades, y José Antonio Jiménez Fernández “Quillo”, Consiliario de la Junta de Cofradías y Hermandades. Ellos, son impulsores junto con las entidades e instituciones públicas, de aportar en buena medida, el ímpetu para poner en marcha un laborioso trabajo, una emocionante tarea, para que esta Semana de Pasión, sea vista, año tras año, como una de las más espectaculares de nuestro país, y del mundo entero.

Así nos explican que, “de hecho, el día que más gente viene a Toledo en todo el año, es el Viernes Santo, donde se llegan a alcanzar visitas de hasta 6.000 personas en la Catedral, datos reconocidos por las Oficinas de Turismo, la Catedral, y Museos del Casco Histórico”, nos cuenta Quillo.

La presidenta y vicepresidente de la Junta de Cofradías de Toledo, han querido contar a eldiadigital.es, cómo es la organización y preparación de una Semana Santa, catalogada de Interés Turístico Internacional.

¿Cómo es la Semana Santa de Toledo?

Q. Es una procesión castellana, en la que hay un decoro, una liturgia, es una procesión que per sé ha de ser por las calles del Casco Histórico. Las cofradías no pueden procesionar fuera de las murallas. Es una Semana Santa que visitan miles de turistas, el día que más gente viene a Toledo en todo el año es el Viernes Santo, más que el Corpus, los tickets de la Catedral llegan a 6.000, ese día del año donde hay más turistas en Toledo es reconocido, por Turismo, Ayuntamiento, por la Catedral, por los monumentos de la Iglesia de Santo Tomé y con ello, queremos, que no sólo sean espectadores, si no que la Semana Santa de Toledo, les lleve a participar de alguna manera, en alguna esquina, o recodo, que hagan fotografías, que visiten conventos a ver monumentos, que se empapen del ambiente que envuelve nuestra “pequeña Jerusalén”.

¿Por qué es tan silenciosa y solemne la Semana Santa en Toledo?

Q. Porque aquí está latente el marco histórico, el patrimonio del Casco Histórico, la catedral, la muralla, el Alcázar, el Pasaje, los Cobertizos, solamente eso impresiona…

A. El silencio, el ruido de las horquillas, los tambores, las cofradías que no llevan banda, el entorno de Toledo es lo que propicia que sea así.

¿Cuál es su labor de promoción de la Semana Santa de Toledo?

Q. Nosotros colaboramos con la web, se va actualizando, http://www.semanasantatoledo.com/, está muy bien conseguida y por supuesto, hacemos contactos con otras Juntas de Cofradías, Tarancón, Ocaña, Talavera, Málaga…

A. Tenemos un Congreso Nacional todos los años, donde acuden todos los años entre 600 ó 700 personas, y muchas veces llevamos los carteles de Semana Santa cada uno, nuestros programas, hay distintas ponencias, donde ponemos en común lo que significa para nosotros ser cofrade y el trabajo que realizamos.

Este programa 2018, ¿nos ofrece alguna novedad?

Quillo. La edición del libro de Semana Santa lleva ya dos años realizándose aquí en la provincia. El dinero, o el gasto, repercute aquí, en una imprenta de la zona, en familias de aquí. Contamos con 24.000 euros que nos da el Ayuntamiento, siendo ésta, la tercera fiesta en cantidad de presupuesto, que se viene realizando mediante un convenio firmado hace ya muchos años. Ayudamos en la reparación de algunos pasos, pagamos las flores, pagamos el libro… Fernando Aranda vuelve a renovarnos sus imágenes para el libro, sus ilustraciones y grabados nos los cede sin ningún tipo de coste, y en este libro, aparecen este año historias de las cofradías más resumidas, para que luego se repartan en las Oficinas de Información.

Ana. Miles de ejemplares están repartidos en las Oficinas de Información.

Veintiuna cofradías hay en Toledo, ¿de cuántos cofrades estamos hablado?

A. De alrededor de unos 5.000 cofrades, o más. Todavía quedan tres cofradías por hacer hermanos nuevos, que se harán este fin de semana, pero llevamos calculado este año que se hayan hecho nuevos entre 80 ó 90, llegaremos a 100 o más, cada año crece, es verdad.

¿Los niños participan en gran medida en las procesiones?

A. Pues sí que participan niños y se ven procesionar, desde el día de la Borriquita que es el más propio de ellos, pero luego en nuestra cofradía por ejemplo, puede haber más de 50 niños.

Las iniciativas culturas que acompañan a la Semana Santa, ¿habría que reinventarse un poco e incluso abarcarlas a más público?

A. Sí, es posible. Aunque es cierto, que luego cada cofradía tiene sus momentos de solidaridad, a favor de acciones para Cáritas, Manos Unidas.

Q. Nosotros para los niños hacemos en el Teatro Rojas “La Pasión”, que es el teatro oficial aparejado a un convenio con el Ayuntamiento y San José Obrero. En el aspecto cultural, el cartel fotográfico genera unos recursos y unos incentivos para que se premie y valore el cartel de Semana Santa. Y en el aspecto musical, cabría destacar que cada cofradía ofrece un concierto de bandas, un concierto solidario, o la proyección de una película. Lo que sí tenemos pendiente es la edición de una guía muy chiquitita en plan cómic para los niños. Esto lo han hecho en Valladolid y Almería, así que bueno, todo es factible. Aquí, no obstante, participan muchos niños en la Semana Santa, sobre todo, el día de la Borriquita, el día que más niños hay en la calle es el Jueves Santo, con la precesión de la Virgen del Amparo y otras que la van acompañando. Pero es un reto porque la Fe, se hace cultura, entonces es importante las iniciativas que se plantean.

A. Nosotros por ejemplo, en nuestra cofradía tenemos una banda de tambores, que la empezamos con sólo tres tambores, y ahora mismo hay una escuela con 25 personas de todas las edades, hay muchos niños que lo disfrutan un montón. Este año hemos iniciado con una banda de cornetas que van a acompañar, y eso realmente a los críos, les atrae mucho. Comenzamos en septiembre con los ensayos y yo lo valoro mucho porque vienen a ensayar muchos sábados y entre semana.

¿Cómo participan los pueblos de alrededor de Toledo en la Semana Santa o viceversa?

A. Se ofrecen coros de música, bandas, y también, hacen algún pregón. En los pueblos también se hacen reuniones de cofrades y nosotros también participamos y contratamos lo que hacemos cada uno, y nos damos ideas.

Q. Y nosotros también nos movemos, nos gusta salir a conocer lo demás, Ana va a Tarancón este año, y yo a la de Madridejos, nos han invitado a la Magna procesión en Talavera, también. Lo importante es que Toledo no se encierre, si no, que aprenda, copie, pegue, amplíe e ir así, ganando en todos los sentidos.

¿Vosotros como Junta de Cofradías, qué misión tenéis cuando os invitan a otras procesiones fuera de Toledo?

A. Nosotros decimos unas palabras sobre cómo hay que vivir como cristianos la Semana Santa, que cuiden el culto, que cuiden la formación, que cuiden cada detalle de las procesiones y que como aquí en Toledo, se haga con silencio y solemnidad.

¿Cuántas cofradías se han incorporado en los últimos 10 años?

A. Tres. La de la Humildad en 2007 y el Cristo del Amor, y el Cautivo, en 2009.

¿Habéis notado cambios en las procesiones en los últimos 10 años?

A. Sí, la verdad que la gente sale cada vez más concienciada de a lo que salimos, y a nivel estético también se cuida más, y la gente en las calles cada vez notas que respeta más el silencio, más respeto. Notas como la gente se emociona, llora, se santigua, que salir en procesión a mucha gente le toca. En la parte técnica, mantenemos contacto y colaboración con la policía local y el concejal de movilidad, hablamos con ellos un mes antes y después también, hay muchos detalles que vamos viendo, carteles, cables, que hay que modificar. Y por otro lado, muchas personas ponen sus reposteros en los balcones, y las sandas, las flores, las imágenes, los hábitos. Hay que tener en cuenta que es una Semana Santa de Interés Turístico Internacional.